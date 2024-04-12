Подмосковные самозанятые заработали уже более 340 млрд рублей

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В Подмосковье уже более 700 тыс. предпринимателей работают в статусе самозанятых. Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Подмосковье занимает второе место среди российских регионов по числу самозанятых. Сегодня в Московской области зарегистрированы более 700 тыс. самозанятых. С момента введения специального налогового режима подмосковные самозанятые суммарно заработали около 342 млрд рублей», – уточнила Зиновьева.Поддержка самозанятых осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент.
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