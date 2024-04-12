В Королёве открылся фермерский фестиваль, посвящённый Дню космонавтики

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Фермерский фестиваль, приуроченный ко Дню космонавтики, открылся в Центральном городском парке города Королёв, он проработает до конца выходных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Фермерские фестивали предоставляют жителям и гостям Подмосковья возможность насладиться разнообразием натуральных продуктов от производителей. (…) На фестивале в Королёве представлена широкая линейка молочной продукции и сыров, мясных и рыбных деликатесов, а также мёда», — отметил замглавы регионального Минсельхозпрода Кирилл Григорьев.На фермерском фестивале в Центральном парке Королёва открыто шесть торговых домиков, в них представлена молочная продукция о фермерского хозяйства «Ляшенко», расположенного в Пушкинском округе, копчёная рыба и мясные деликатесы от звенигородской компании «Старорусские балыки», паштеты ручной работы, произведённые волоколамской компанией «Итальянец в России» и многое другое.
Фермерский фестиваль будет работать 12, 13 и 14 апреля с 10 утра до 18:00.
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