Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе проектов «Молодёжь селу»

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Конкурс инновационных проектов «Молодёжь селу» стартовал в стране, принять в нём участие могут все желающие в возрасте от 18 до 40 лет, кроме того, проекты могут прислать на конкурс различные общественные объединения, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Благодаря конкурсу молодёжь сможет продемонстрировать свой творческий потенциал и предложить инновации для развития сельских территорий. В частности — разработать проекты по внедрению технологических новшеств и созданию новых рабочих мест на селе», — отметил зампред правительства Подмосковья — глава регионального Минсельхозпрода Владислав Мурашов.Проекты, участвующие в конкурсе, будут оценивать по пяти критериям, это новизна и инновационность, экономическая эффективность, экологическая устойчивость социальная значимость и наличие потенциала для развития.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июня по электронной почте: directorate@leader-ea.su. Результаты конкурса огласят 1 октября.
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