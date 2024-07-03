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В Солнечногорске начали строить предприятие по производству этикеток

03 июля 2024, 13:49
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Комплекс по производству самоклеящихся этикеток высокого качества начала строить в солнечногорском индустриальном парке «Есипово» компания «Флексо-Пак», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Инвестиции в проект составят около двух с половиной миллиардов рублей. Планируемая площадь комплекса — 16 тыс. квадратных метров, на предприятии создадут не менее 150 рабочих мест для жителей округа», — отметила зампред подмосковного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.
Закончить строительство и ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса должны в четвёртом квартале будущего года. Ещё две очереди запустят в 2026 году.



В министерстве отметили, что у компании «Флексо-Пак» уже есть три действующих производства, они выпускают свыше 45 миллионов квадратных метров продукции в год.

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Малый и средний бизнес обеспечивают треть поступлений в подмосковный бюджет
03 июля 2024, 13:35

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предприятия малого и среднего бизнеса обеспечивают 33% налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Московской области. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста региона.
«За последние пять лет вес МСП в подмосковной экономике значительно вырос. Если в 2019 году на долю сектора приходилось чуть более пятой части всех поступлений в региональный бюджет, то по итогам 2023-го на МСП приходится уже треть. В денежном выражении это 440 млрд рублей. За пять лет сумма выросла в 2,3 раза», – отметили в министерстве.
Там подчеркнули, что увеличение доли поступлений от МСП в региональном бюджете связано не с ростом налогов, а с активным развитием сектора малого и среднего предпринимательства.

Как отметили в подмосковном Мининвесте, условия для бизнеса в Московкой области обеспечиваются активной поддержкой предпринимателей. Её оказывают в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Всю информацию о мерах господдержки бизнеса можно найти на региональном инвестпортале.

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Воробьёв: каждый пятый килограмм российского сыра производят в Подмосковье
03 июля 2024, 12:05

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Московская область увеличила долю производства сыра от общего объёма, производимого в России, до 20%, а в Центральном федеральном округе – до 37%.
Регион уверенно удерживает лидирующие позиции, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Президент поставил масштабную задачу обеспечить продовольственную безопасность, поддерживать отечественный пищепром и АПК. Подмосковье удерживает высокие позиции по разным видам продукции, включая сыр. Инфраструктура для сырного кластера, подбор резидентов, грантовая поддержка сыроваров – всё это всё позволяет нам на уже три года оставаться лидерами по производству сыра», – отметил губернатор.
По его словам, регион планирует не просто удержать эту позицию, но и сделать прочнее.
«В 2023 году мы произвели 154 тыс. тонн сыра, в том же темпе идём и в этом году. За первые пять месяцев изготовлено свыше 71,5 тыс. тонн. При этом увеличивается доля подмосковного сыра в общем объёме его производства как в Центральном федеральном округе, так и в целом в России. Каждый пятый килограмм отечественного сыра сейчас производится в Подмосковье. Мы продолжим поддерживать фермеров, занимающихся молочным животноводством», – заверил Воробьёв.
В Московской области развиваются крупные производства сыра и частные сыроварни. Успешно действует первый завод сырного кластера в городском округе Дмитровский – ООО «Сыровар». Он специализируется на выпуске твёрдых сортов. В числе других крупных региональных производителей – АО «Озерецкий молочный комбинат» в Дмитровском, Истринская сыроварня Олега Сироты, сыроварня «Сыр&Beer» в Королёве, ООО «Хохланд Руссланд» в Раменском.

При создании в Подмосковье сырных производств предусмотрены такие меры поддержки, как налоговые льготы, возмещение капитальных затрат, затрат на создание инженерной инфраструктуры, приобретение оборудования для маркировки, льготные кредиты и займы, предоставление земли без торгов на льготных условиях, субсидии на оборудование. Подробнее об этом можно узнать на инвестиционном портале Московской области.

В последние годы в регионе сформировалось собственное импортозамещающее сыроделие. Оно охватывает не только традиционные массовые виды, такие, как российский, пошехонский сыры, Гауда, но и изысканные виды – бри, дорблю, камамбер, твёрдые сорта со сроком созревания год.

В Подмосковье каждый год проходит традиционный гастрономический фестиваль, на котором продукцию представляют фермеры из многих российских регионов.

Растёт популярность агротуризма. Гости ферм могут посетить дегустационные залы и даже принять участие в производстве сыра.

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Операторы получили предупреждения из-за дополнительной платы за связь в Крыму
ФАС выдала предупреждение трем операторам из-за дополнительной платы в Крыму
03 июля 2024, 11:28

Фото: istockphoto / Vladimir Zapletin

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждения трём операторам сотовой связи из-за введения дополнительной платы в Крыму и Севастополе.
Предупреждения получили компании МТС, «Мегафон» и «Билайн».

«Речь идет о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя», — говорится в сообщении ФАС.

С 1 января 2024 года операторы связи в Крыму и Севастополе смогут предоставлять услуги на уровне, сравнимом с домашним регионом абонентов.

В ФАС отметили, что в текущих экономических условиях взимание дополнительной платы может нарушить интересы абонентов.

Ранее Сбер открыл первые партнёрские и мобильные офисы в новых регионах, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Всего было открыто 42 офиса.

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В Сергиевом Посаде запустят производство мебели за 1 млрд рублей
03 июля 2024, 11:07

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Сергиевом Посаде будут производить мебель.
Новым резидентом индустриального парка М-8 Юг, расположенного в городском округе, стала компания «Комфорт М-8». Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Инвестиции в проект компании превысят 1 млрд рублей. Его реализуют на участке размером 7 га, предоставленном инвестору в аренду без проведения торгов. Запустить предприятие планируют в 2027 году. Плановая мощность предприятия составит 340 тыс. единиц продукции в год. На производстве создадут порядка 80 рабочих мест», – поделилась планами Зиновьева.
Компания займётся на территории индустриального парка производством кухонь, корпусной и офисной мебели, а также мебели для учебных заведений, гостиниц и общежитий.

Подобрать площадку для размещения бизнеса, в том числе в индустриальном парке, можно на инвестиционной карте Московской области.

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Доля БРИКС в мировом ВВП оказалась рекордной
РИА Новости: доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекордных 35,7 %
03 июля 2024, 10:47

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам прошлого года достигла рекордных 35,7%. Информация следует из расчетов РИА Новости, основанных на данных Всемирного банка.
Отмечается, что объединение, в которое входит 10 государств, среди которых РФ, Бразилия, Индия, КНР и Саудовская Аравия, обходит страны«Большой семерки» (G7), чей суммарный показатель уменьшился до 29 %. Согласно информации источника, с 2006 года удельный вес организации в глобальной экономике вырос на 10,2 процентного пункта.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны БРИКС «взяли паузу» по вопросу вступления новых членов в организацию.

Напомним, в понедельник, 1 июля Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов. Согласно информации документа, на каждого жителя страны приходится 14 250 долларов валового дохода.

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Подмосковный завод расширит производство труб на 28 тысяч тонн в год
02 июля 2024, 22:30

Фото: iStock / Collab Media

«Ногинский трубопрофильный завод» намерен расширить мощности действующего производства. В этом предприятие поддержит Фонд развития промышленности Московской области.
Компания получит от ФРП льготный заём на инвестпроект в Богородском городском округе.
«Подмосковный ФРП одобрил выдачу льготного займа для НТПЗ почти на 130 млн рублей. Деньги пойдут на запуск новой производственной линии по выпуску трубной продукции. Общий объём инвестиций в проект превысит 230 млн рублей. Запустить производство рассчитывают в будущем году», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Трубопрокатный завод был основан в 2013 году. Мощности предприятия позволяют выпускать более 50 видов труб. Производственная линия, которую запустят в рамках нового инвестпроекта, позволит ежегодно дополнительно выпускать 28 тыс. тонн трубной продукции

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#экономика и инвестиции в подмосковье
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Промышленное производство в Подмосковье выросло на 15,5%
02 июля 2024, 21:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Промышленное производство в Московской области в январе – мае 2024-го выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5%.
Такими данными поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«Подмосковная промышленность сохраняет восходящую динамику развития. По итогам первых пяти месяцев текущего года снова фиксируется рост – на 15,5%. В секторе обрабатывающей промышленности он ещё значительнее –16,7%», – пояснила Зиновьева.
По её словам, по традиции высокий темп роста – в производстве компьютеров, а также электронных и оптических изделий. Там показатель увеличился на 10,7%. Производство электрического оборудования увеличилось на 24%.

Как отметили в министерстве, выпуск кожи и изделий из неё вырос на 57,7%, производство обуви – на 81,2%.

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#московская область
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Экономист Абрамов заявил о подорожании хлеба за неделю
02 июля 2024, 19:07

Фото: iStock/foodandstyle

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил, что за неделю в России белый хлеб подорожал на почти 6%.
«Интересный факт, что четвертую неделю подряд стоимость корзины из 14 товаров практически не растёт вопреки распространённым ожиданиям роста текущего уровня инфляции в стране. За неделю из 14 товаров снизилась цена на морковь, компенсировав в пользу потребителей её рост на 6,9% неделю назад. Однако повысилась цена на самый дешевый батон белого хлеба на 5,7%», — прокомментировал в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Соболева высказала мнение о том, что цены на услуги стоматологов в России в последнее время растут с непомерной скоростью из-за увеличения стоимости импортных материалов и оборудования.

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Правительство РФ запретило банкам самостоятельно повышать размер кредита
02 июля 2024, 09:43

Фото: iStock/alexialex

Правительство России поддержало законопроект, который запрещает банкам самостоятельно повышать размер кредита, в том числе лимит по кредитным картам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный комментарий кабмина.
С данной инициативой выступил член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. Уточняется, что в договор о займе планируется включить условия, предусматривающие возможность увеличения финансовой организацией размера кредита без заключения нового договора с клиентом.

Предполагается, что инициатива поможет запретить банкам повышать кредитный лимит в одностороннем порядке. Парламентариям было предложено доработать законопроект с учетом замечаний кабмина.

Ранее сообщалось, что контроль за рынком рассрочки, который стремится ввести Центробанк, сократит число пользователей подобных сервисов. При этом проиграют банки и платежные системы, которые имели с этого прибыль.

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