В Солнечногорске начали строить предприятие по производству этикеток

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Комплекс по производству самоклеящихся этикеток высокого качества начала строить в солнечногорском индустриальном парке «Есипово» компания «Флексо-Пак», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Инвестиции в проект составят около двух с половиной миллиардов рублей. Планируемая площадь комплекса — 16 тыс. квадратных метров, на предприятии создадут не менее 150 рабочих мест для жителей округа», — отметила зампред подмосковного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.Закончить строительство и ввести в эксплуатацию первую очередь комплекса должны в четвёртом квартале будущего года. Ещё две очереди запустят в 2026 году.
В министерстве отметили, что у компании «Флексо-Пак» уже есть три действующих производства, они выпускают свыше 45 миллионов квадратных метров продукции в год.
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