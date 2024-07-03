В Подмосковье реализуют пять проектов импортозамещения в фармацевтике и медицине

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Производство лекарств и материалов для медицинских целей в январе – мае этого года увеличилось в Московской области на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она уточнила, что производство фармацевтических субстанций увеличилось почти на 14%, а лекарств и медицинских материалов – на 20,3%.
По её словам, только в 2024 году в Подмосковье планируют реализовать пять проектов импортозамещения, предполагающих строительство и модернизацию предприятий фармацевтики и медицины. Общий объём инвестиций превышает 7 млрд рублей.
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«В Подмосковье работают сильнейшие представители медицинского кластера страны. Помимо лекарств и медицинских материалов они выпускают медицинские изделия, аппаратуру и многое другое. Наши главные задачи – не только поддержать уже работающие в регионе предприятия, но и создать условия для появления новых для укрепления технологического суверенитета государства», – отметила Зиновьева.
По её словам, только в 2024 году в Подмосковье планируют реализовать пять проектов импортозамещения, предполагающих строительство и модернизацию предприятий фармацевтики и медицины. Общий объём инвестиций превышает 7 млрд рублей.
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Лора Луганская