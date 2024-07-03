В Подмосковье построят гостиничный комплекс за 195 млн рублей

Комплекс из двух гостиниц и ресторана построит на территории городского округа Бронницы компания «Агрос», многомиллионный проект получил поддержку подмосковных властей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Компании «Агрос» предоставили без торгов муниципальный земельный участок в Бронницах. Инвестиции в проект составят 195 миллионов рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году», — отметила зампред областного правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.Она добавила, что благодаря новому гостиничному комплексу в округе появится ещё 30 рабочих мест.
Общая площадь комплекса составит более 3,2 тыс. квадратных метров, в гостиницах будет 48 номеров.
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