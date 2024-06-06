В Московской области создают пять индустриальных парков нового формата

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье планируют создать пять е государственных индустриальных парков в новом формате. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече с первым вице-премьером правительства Денисом Мантуровым. Она пришла на площадке Петербургского международного экономического форума.
Воробьёв назвал очень важной поддержку со стороны правительства промышленной ипотеки – формата «Лайт Индастриал».
Мантуров положительно оценил формат «Лайт Индастриал», который активно внедряет Подмосковье. Он отметил также развитие в регионе промышленной ипотеки, создание современных индустриальных парков.
Сейчас в Московской области расположено 69 индустриальных парков и 19 промышленных технопарков, из которых девять Минпромторг России включил в федеральные реестры.
В рамках реализации механизма промышленной ипотеки по итогам 2023 года было заключено 77 кредитных договоров на сумму 11,2 млрд рублей. Это позволило создать более 576 тыс. кв. м. производственных площадей. Подмосковье – лидер по числу выданных льготных кредитов, объёму кредитного портфеля и производственных площадей.
Сегодня в процессе создания – пять индустриальных парков в городских округах Ленинский, Дмитровский, Раменский, Жуковский и Одинцовский. Они возводятся в новом формат «Все включено». Предусмотрены готовые производственные боксы, инженерная и транспортная инфраструктура для бизнеса, комфортные условия проживания для сотрудников. На территории будут расположены профильные колледжи. Эти индустриальные парки дадут работу 35 тысячам человек.
Другой новый проект, который обсудили на встрече – цифровой промышленный коворкинг «Индастриал Сити» в формате «Лайт Индастриал». Это готовое решение для бизнеса под производство или хранение.
В Подмосковье уже запущены три площадки такого формата в индустриальном парке «Есипово» под Солнечногорском, строится четвёртая. Они также появятся в индустриальных парках «Жуковский» и на площадке «Индастриал сити Коледино» в Подольске.
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«Сегодня мы создаём пять государственных индустриальных парков и уже приводим производственные площади к новому стандарту. Если раньше индустриальные парки строились с забором, электричеством и дорогами, то сегодня к этому обязательно добавляют производственные мощности. Очень удобно размещать предприятия в уже готовых помещениях. Сейчас к нам приходят новые инвесторы, которые смогут воспользоваться этой возможностью», – пояснил губернатор.
Мантуров положительно оценил формат «Лайт Индастриал», который активно внедряет Подмосковье. Он отметил также развитие в регионе промышленной ипотеки, создание современных индустриальных парков.
Сейчас в Московской области расположено 69 индустриальных парков и 19 промышленных технопарков, из которых девять Минпромторг России включил в федеральные реестры.
В рамках реализации механизма промышленной ипотеки по итогам 2023 года было заключено 77 кредитных договоров на сумму 11,2 млрд рублей. Это позволило создать более 576 тыс. кв. м. производственных площадей. Подмосковье – лидер по числу выданных льготных кредитов, объёму кредитного портфеля и производственных площадей.
Сегодня в процессе создания – пять индустриальных парков в городских округах Ленинский, Дмитровский, Раменский, Жуковский и Одинцовский. Они возводятся в новом формат «Все включено». Предусмотрены готовые производственные боксы, инженерная и транспортная инфраструктура для бизнеса, комфортные условия проживания для сотрудников. На территории будут расположены профильные колледжи. Эти индустриальные парки дадут работу 35 тысячам человек.
Другой новый проект, который обсудили на встрече – цифровой промышленный коворкинг «Индастриал Сити» в формате «Лайт Индастриал». Это готовое решение для бизнеса под производство или хранение.
В Подмосковье уже запущены три площадки такого формата в индустриальном парке «Есипово» под Солнечногорском, строится четвёртая. Они также появятся в индустриальных парках «Жуковский» и на площадке «Индастриал сити Коледино» в Подольске.
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Лора Луганская