В Московской области запустят ещё более 200 инвестиционных проектов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Реализация в Подмосковье инвестиционных проектов, направленных на технологический суверенитет страны, стала главной темой встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва и первого вице-премьера правительства Дениса Мантурова. Глава региона также показал электронные сервисы, разработанные для подмосковного бизнеса.
Встреча состоялась на площадке Петербургского международного экономического форума. Воробьёв поблагодарил Мантурова и команду Минпромторга за плодотворное сотрудничество.
С 2022 года в Подмосковье реализуется более 300 приоритетных проектов боле чем на 280 млрд рублей и с созданием 29 тыс. рабочих мест. Уже запущено более 100 проектов. Это, например, производства вычислительной техники «Ядро ФАБ Дубна», внутрискважинного оборудования «Меттойл» в Сергиевом Посаде, тепличные комплексы «ТК Подмосковье» в Воскресенске и «Луховицкие овощи», лифтостроительный завод в Серпухове.
В этом году планируется реализовать более 80 проектов суммарно на 100 млрд рублей и создать порядка 9 тыс. рабочих мест. Проекты в регионе сопровождаются на всех этапах. Это подбор земельного участка, стройка, приобретение оборудования и запуск производства.
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«Многие проекты, которые были реализованы и реализуются, во многом заслуга Фонда развития промышленности, как федерального, так и регионального. Фармакология, машиностроение и технологические проекты – приоритеты в части импортозамещения, и они локализуются в Подмосковье», – отметил губернатор.
С 2022 года в Подмосковье реализуется более 300 приоритетных проектов боле чем на 280 млрд рублей и с созданием 29 тыс. рабочих мест. Уже запущено более 100 проектов. Это, например, производства вычислительной техники «Ядро ФАБ Дубна», внутрискважинного оборудования «Меттойл» в Сергиевом Посаде, тепличные комплексы «ТК Подмосковье» в Воскресенске и «Луховицкие овощи», лифтостроительный завод в Серпухове.
В этом году планируется реализовать более 80 проектов суммарно на 100 млрд рублей и создать порядка 9 тыс. рабочих мест. Проекты в регионе сопровождаются на всех этапах. Это подбор земельного участка, стройка, приобретение оборудования и запуск производства.
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Лора Луганская