В Подмосковье создают около десятка кластеров ИЖС

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области реализуют проекты создания кластеров индивидуального жилья. Об этом заявил на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Все мечтают жить в частном доме, на земле. Но, конечно, без государственной программы это было бы крайне сложно. Поэтому любое участие государства – как федеральных, так и региональных органов власти – очень важно для ИЖС. Мы реализуем порядка десяти проектов. Это не хаотичная застройка, а индивидуальные дома с возможностью открытия малого бизнеса. Там школы, поликлиники. Это большие территории, порядка 100 гектаров, которые комплексно осваиваются, а мы проводим инфраструктуру – дорогу, электричество, газ», – рассказал Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».Он также напомнил, что для Подмосковья очень важна программа газификации и догазификации.
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Лора Луганская