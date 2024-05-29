Подмосковных бизнесменов приглашают на конференцию по обмену опытом с Китаем

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Подмосковных предпринимателей приглашают на конференцию по торгово-экономическому обмену с Китаем. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Конференция состоится 4 июня в отеле «Ритц-Карлтон».
Оставить заявку на участие в конференции желающие могут через специалиста Фонда поддержки ВЭД Московской области.
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«Мероприятие пройдет с целью развития торгово-экономического сотрудничества между провинцией Ляонин и Россией. В рамках конференции пройдут B2B-переговоры с компаниями из Китая. Участниками встречи с китайской стороны станут начальник секретариата народного правительства провинции Ляонин Фэна Шоуцюаня, губернатор провинции Ляонин Ли Лэчэна, председатель Российско-китайской Генеральной торговой палаты Чжоу Лицюня и другие высокопоставленные лица», — подчеркнули в пресс-службе.
Оставить заявку на участие в конференции желающие могут через специалиста Фонда поддержки ВЭД Московской области.
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Мира Полтева