Подмосковных бизнесменов приглашают на конференцию по обмену опытом с Китаем

23 инвестора построят свои предприятия в государственном индустриальном парке «Есипово». Планируется, что к концу 2026 года большинство резидентов не только закончат строительство, но и запустят производство в городском округе Солнечногорск, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.