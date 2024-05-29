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Подмосковных бизнесменов приглашают на конференцию по обмену опытом с Китаем

29 мая 2024, 17:40
Фото: istockphoto / jacoblund

Фото: istockphoto / jacoblund

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Подмосковных предпринимателей приглашают на конференцию по торгово-экономическому обмену с Китаем. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Конференция состоится 4 июня в отеле «Ритц-Карлтон».

«Мероприятие пройдет с целью развития торгово-экономического сотрудничества между провинцией Ляонин и Россией. В рамках конференции пройдут B2B-переговоры с компаниями из Китая. Участниками встречи с китайской стороны станут начальник секретариата народного правительства провинции Ляонин Фэна Шоуцюаня, губернатор провинции Ляонин Ли Лэчэна, председатель Российско-китайской Генеральной торговой палаты Чжоу Лицюня и другие высокопоставленные лица», — подчеркнули в пресс-службе.



Оставить заявку на участие в конференции желающие могут через специалиста Фонда поддержки ВЭД ​Московской области.

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В Подмосковье запустили онлайн-сервис по промышленному туризму
29 мая 2024, 16:59

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области запустили онлайн-сервис «Промышленное кольцо Подмосковья», который поможет познакомиться с предприятиями региона и записаться на экскурсии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«С помощью этого сервиса можно виртуально познакомиться с предприятиями региона, записаться на очные экскурсии и мастер-классы, узнать больше о работе местных предприятий. Сервис размещён на инвестиционном портале Московской области», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Сейчас в сервисе представлено около 10 промышленных площадок. Среди них – Истринская сыроварня, Дулёвский фарфоровый завод, Жостовская фабрика, Объединение «Гжель», Загорский трубный завод, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения и другие.

В прошлом году в Мининвесте сообщали, что к 2025 году планируется довести количество компаний-участников программы промтуризма в Подмосковье до как минимум 30. Число туристов предполагается увеличить до 25 тыс. в будущем году, а число посещающих промпредприятия школьников – до 3 тыс.


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#промышленность
#туризм
#подмосковье
#московская область
#сервис
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Путин подписал закон о лимите на банковские переводы
Путин подписал закон о лимите в 100 тыс. руб. на переводы без открытия счёта
29 мая 2024, 16:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении максимального разового размера денежных переводов для физических лиц без открытия банковского счёта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что этим законом вводится ограничение до 100 тысяч рублей на максимальный разовый денежный перевод.

Закон был разработан с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, которые обусловлены отсутствием максимальной суммы переводов для физлиц без открытия банковского счёта с применением упрощённой идентификации.

Закон вступит в силу спустя год со дня официального опубликования.

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#владимир путин
#банк
#экономика
#россия
#закон
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В МИД РФ высказались о введении США торгового эмбарго на весь российский экспорт
Рябков: Москва будет противостоять возможному торговому эмбарго США на экспорт
29 мая 2024, 13:27

Фото: iStock/donfiore

Россия будет противостоять введению США торгового эмбарго на весь российский экспорт. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты ведут с Россией гибридную войну, которая в данный момент находится в горячей фазе. Её целью является оказание психологического воздействия на Россию, чтобы создать неуверенность и беспокойство в бизнесе и в обществе.

Ещё одной целью гибридной войны является внедрение в повестку дня вопросов, которые кажутся нереальными, но в итоге воплощаются за довольно короткое время. К этому может относиться и торговое эмбарго на весь российский экспорт.

Рябков подчеркнул, что в России уже продолжительное время наблюдается тенденция к переориентации поставок на альтернативные рынки. А в бизнес-кругах уже понимают, что США недоговороспособны.

В связи с этим, в России ведётся работа по поиску альтернативных рынков для сбыта продукции, что США не смогли ослабить страну своими ограничениями.

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#россия
#сша
#торговля
#экономика
#мид рф
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В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске появится более 20 предприятий
29 мая 2024, 10:00

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

23 инвестора построят свои предприятия в государственном индустриальном парке «Есипово». Планируется, что к концу 2026 года большинство резидентов не только закончат строительство, но и запустят производство в городском округе Солнечногорск, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Суммарный объём инвестиций в проекты 23 резидентов индустриального парка «Есипово» превышает 41 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать в Солнечногорске не менее 6 тыс. рабочих мест», – сообщила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Как уточнили в ведомстве, управляющей компанией индустриального парка «Есипово» является Корпорация развития Московской области.

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#индустриальный парк
#есипово
#производство
#солнечногорск
#подмосковье
#московская область
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Минфин оценил дополнительные доходы бюджетов в 2025 году
Минфин: допдоходы бюджета РФ от налоговых изменений составят ₽2,6 трлн
29 мая 2024, 03:48

Фото: istock / Elena Chelysheva

Минфин оценил дополнительные доходы бюджетной системы России от налоговых изменений в 2,6 триллиона рублей в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на имеющийся у них в распоряжении подготовленный министерством пакет поправок в Налоговый кодекс.
Ожидается, что дополнительные доходы бюджетной системы России от налоговых изменений в 2025 году составят 2,6 триллиона рублей. По расчетам министерства, из этой суммы 1,6 трлн придется на повышение налога на прибыль с 20 до 25%. До 2030 года за счет этой меры предполагается получить суммарно 11,1 трлн рублей.

На расширение прогрессивной шкалы по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) придется порядка 533 млрд рублей. До 2030 эта сумма составит около 3,1 трлн рублей.

Также в бюджет поступят дополнительные финансы от ряда акцизов и госпошлин, а также изменений в области упрощенной системы налогообложения и природной ренты.

Ранее редакция «Радио 1» рассказала, какие изменения планируются в налоговой шкале, и как они коснуться россиян. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#бюджет
#финансы
#фнс
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#меры
#минфин
#доходы
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В Австрии назвали невозможным отказ от контракта на поставки с «Газпромом»
28 мая 2024, 19:38

Фото: iStock/Lari Bat

В Австрии руководитель нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн назвал невозможным отказ от договора на контракта на поставки с российской компанией «Газпром». Об этом сообщает Standard.
Штерн прокомментировал ситуацию в ходе собрания акционеров. Он отметил, что ни его страна, ни Евросоюз не вводили ограничения против российского газа.

Примечательно, что австрийская нефтегазовая группа OMV намерена сохранить свои поставки российского газа. Уточняется, что контракт между государства действует до 2040 года.

Компания также планирует расширить свой бизнес за счет возобновляемых источников энергии, таких как экотопливо.

Ранее сообщалось, что с октября прошлого года чешские компании возобновили закупки природного газа из России несмотря на то, что страна полностью отказалась от российских поставок ещё за полгода до этого. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#счёт
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#газ
#газпром
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ФНС временно отключала несколько банков от сервиса регистрации бизнеса
28 мая 2024, 19:17

Фото: iStock/blinow61

Федеральная налоговая служба временно приостанавливала для нескольких крупных банков возможность дистанционно предоставлять клиентам услугу по регистрации ИП и ООО. Об этом информирует РБК.
Отмечается, что доступ временно приостанавливался для Сбербанка и ВТБ. Ограничения коснулись и Альфа-банка, но его представитель пояснил, что финансовая организация от сервиса не была отключена.

Примечательно, что данная ситуация не успела отразиться на клиентах, однако затронула проблему, с которой сталкиваются многие граждане РФ при регистрации ИП и ООО, — регулярные звонки от банков с предложением дополнительных услуг. В настоящее время физлицо подать заявление на открытие нового бизнеса на сайте ФНС.

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#цб рф
#фнс
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#ограничения
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#путин
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Названа опасность рассрочки
Финэксперт Арзамаскин назвал финансовую нагрузку минусом рассрочки
28 мая 2024, 18:54

Фото: iStock/Shutthiphong Chandaeng

Эксперт ГУ Банка России по ЦФО Алексей Арзамаскин перечислил основные минусы рассрочки, к которым отнёс дополнительную финансовую нагрузку, а также риски задолженности.
Также он отметил, что ещё одной опасностью такого вида услуги могут быть дополнительные расходы в виде включённых в стоимость товара процентов и комиссий.

«Современная рассрочка – это в большинстве случаев кредитный продукт, за исключением специальных предложений от продавца. То есть подходить к рассрочке нужно так же, как и к кредиту, — оценивать свои финансовые возможности и удостовериться, что платежи будут вписываться в бюджет», — добавил в беседе с Газета.ру Арзамаскин.

При этом эксперт обратил внимание и на плюсы рассрочки, которые заключаются в возможности купить товар немедленно при неимении в этот может достаточных средств, а также разбивание платежа до комфортного для бюджета уровня.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, продлевающий на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки.

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#бюджет
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#расходы
#рф
#экономика
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В Шатуре откроют производство по пошиву военной формы
28 мая 2024, 18:16

Фото: пресс-служба г. о. Шатура

В Шатуре откроется новое швейное производство, где будут шить форму для военнослужащих российской армии по гособоронзаказу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В преддверии открытия фабрики «Эко-Текс» с её гендиректором Евгенией Щербининой познакомились заместители главы муниципалитета Александр Титов и Василий Косолапов.

Производитель уже третий год выпускает подобную продукцию совместно с «Концерном Калашников» в других городах России. Компания наращивает производство, и теперь такая фабрика появилась и в Шатуре.
«У нас будет работать швейный цех полного цикла – от раскроя до пошива и упаковки. Планируется выпускать более 300 тыс. изделий в год. На фабрике будут шить всю необходимую одежду для бойцов российской армии – от нижнего белья до толстых тёплых зимних курток. В проекте также – пошив молодёжной одежды», – поделилась планами Щербинина.
Как уточнили в администрации, новое производство откроется на месте старой швейной фабрики. Полуразрушенные помещения отремонтировали, заменили электропроводку. Фабрика наладила сотрудничество с поставщиками. Скоро там установят оборудование и доставят материалы. Производство планируют начать к концу июня.

На новую фабрику набирают швей, технологов и других специалистов. Администрация городского округа готова помочь в поиске квалифицированных кадров. Выпускники Шатурского энергетического техникума в ближайшем будущем смогут устроиться на работу в «Эко-Текс».

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