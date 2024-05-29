В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске появится более 20 предприятий

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
23 инвестора построят свои предприятия в государственном индустриальном парке «Есипово». Планируется, что к концу 2026 года большинство резидентов не только закончат строительство, но и запустят производство в городском округе Солнечногорск, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Суммарный объём инвестиций в проекты 23 резидентов индустриального парка «Есипово» превышает 41 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать в Солнечногорске не менее 6 тыс. рабочих мест», – сообщила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Как уточнили в ведомстве, управляющей компанией индустриального парка «Есипово» является Корпорация развития Московской области.
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