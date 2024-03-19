Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье построят производство импортозамещающих пищевых ингредиентов В подмосковном индустриальном парке «Соболиха» появится производство ингредиентов для пищевой промышленности. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, к строительству приступает компания «АГРОЛЕКС».
«Компания начинает возводить первую очередь объекта площадью 1,5 тыс. кв. м. Инвестиции в этот этап проекта составят 50 млн рублей. Также «АГРОЛЕКС» намерен получить разрешение на строительство второй очереди предприятия площадью 3,5 тыс. «квадратов». Общий объём инвестиций в строительство и запуск обеих очередей достигнет 130 млн рублей», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она добавила, что реализация проекта позволит создать около 80 новых рабочих мест.
С 2001 года российская компания ООО «АГРОЛЕКС» производит такие ингредиенты для пищевой промышленности, как сахарная мастика, сахарная пудра, фруктовые начинки, марципан, мелкофракционный сахар и другое.
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Лора Луганская