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Конкурс «Цифровая трансформация российского спорта» выиграли две подмосковные организации

14 декабря 2023, 20:37
Фото: Минспорт МО

Фото: Минспорт МО

Управление по физической культуре, спорту и работе с молодёжью городского округа Балашиха второй год подряд стало победителем конкурса «Цифровая трансформация российского спорта». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.

Ещё одним победителем стало Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва им. Ю.Е. Ляпкина». Награды в Министерстве физической культуры и спорта Московской области вручили руководитель ведомства Дмитрий Абарёнов и гендиректор АО «Мой спорт» Андрей Марков.

Балашихинское управление выиграло в номинации «Лучший муниципальный орган управления физической культуры и спорта с населением от 250 тыс жителей и выше». А спортшкола им. Ю. Е. Ляпкина» стала лучшей организацией, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.


Во время рабочей встречи Абарёнов и руководство АО «Мой спорт» обсудили дальнейшее развитие функционала платформы. Как сказал министр, есть интересные задумки, которые планируется реализовать в новом году.

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ФИФА назвал претендентов на титул лучшего игрока 2023 года
Месси, Мбапе и Холланд в числе претендентов на титул «Игрок года» по версии УЕФА
14 декабря 2023, 19:35

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

ФИФА опубликовал список претендентов на звание лучшего футболиста по итогам 2023 года. В числе номинантов француз Киллиан Мбапе («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами») и Эрлинг Холланд (Норвегия, «Манчестер Сити»).
В прошлом году приз получил Месси и в этом большую роль сыграло то, что ведомая им сборная Аргентины стала чемпионом мира. Но сейчас другой календарный год, а сам Лионель переехал летом в американский «Интер Майами», выступающий в MLS, уровень которой несопоставим с европейскими чемпионатами. Получение им приза можно было бы объяснить только признанием прошлых заслуг.

Киллиан Мбапе в очередной раз стал с парижским клубом чемпионом Франции. Он лидер сборной и стабильно лучший бомбардир внутреннего чемпионата. Однако его «Пари Сен-Жермен» с огромным скрипом пролез в плей-офф Лиги чемпионов, а сам Мбапе не всегда стабилен.

Холланд выглядит наиболее достойным кандидатом. Ему потребовалось всего 49 матчей для того, чтобы забить 50 мячей за «Манчестер Сити». С английским клубом он выиграл чемпионат АПЛ, а главное — Лигу чемпионов. Единственным минусом может стать то, что его сборная не смогла пробиться на чемпионат Европы. Но один игрок не способен тащить целую команду. Это удавалось только великому Марадоне.

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В 2024 года стартует регистрация на забеги Суперлиги Подмосковья
14 декабря 2023, 17:40

Фото: istockphoto /WoodysPhotos

В январе 2024 года откроется регистрация на забеги Суперлиги Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
С января 2024 года будет открыта регистрация для участников в забегах в Коломенском полумарафоне «Летопись Победы», который состоится 5 мая 2024 года, полумарафоне «Волоколамский рубеж» - 8 июня 2024 года, в традиционном полумарафоне «Сергиевым путём», который пройдет 13 июля 2024 года в Сергиевом Посаде, Дубненском полумарафоне «Большая Волга», запланированном на 24 августа 2024 года, и на старт кросс-полумарафона «ОдинцовоRUN» 19 октября 2024 года. 

«Суперлига Подмосковья» – это одно из самых массовых спортивных сообществ в Московской области. Количество участников на сегодняшний день превышает 11 тысяч человек и увеличивается ежедневно. Каждый новый член команды и каждый дополнительный километр делают ближе достижение глобальной цели – совместно преодоленные 10 млн километров, отметили в министерстве.

Стоит отметить, что в новом году появится возможность у юных атлетов в возрасте от 4 до 11 лет присоединиться к забегам на 300 и 600 метров.

Подробную информацию о каждом из забегов условиях участия можно найти на официальном сайте СУПЕРЛИГАМО.РФ.

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#спортсмены
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В Московской области состоялся студенческий фестиваль ГТО
14 декабря 2023, 16:30

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Конькобежный центр «Коломна» принял студенческий фестиваль ГТО. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Студенческий фестиваль ГТО прошел в Коломне. В нем приняли участие свыше 100 студентов из высших учебных заведений. 

Всего студенты были разделены на 12 команд и соревновались в сдачи норм ГТО для седьмой и восьмой ступеней комплекса: рыжок в длину с места, наклон туловища, отжимания, подтягивания на перекладине, встречная эстафета – бег на 30 м и комплексная эстафета 

«Ещё в школе я выполнила нормативы на серебряный знак, сейчас хочу золотой. Тогда не совсем получилось метание снаряда. Я считаю, что участвовать в комплексе ГТО нужно для поддержания хорошей физической формы, для достижения целей, да и просто, чтобы быть здоровым и сильным», – поделилась впечатлениями участница фестиваля Александра Храмушкина.

Стоит отметить, что соревнования для студентов факультета физической культуры и спорта проходило в отдельных условиях, так как учащиеся физически более выносливее.

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Глава МОК Бах поддержал допуск россиян к Олимпиаде в Париже
14 декабря 2023, 16:07

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал возможность выступления спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийских играх. Он заявил, что считает решение, принятое организацией, правильным.
Ранее МОК объявил, что допустит российских и белорусских атлетов до соревнований в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий, среди которых отсутствие связей с силовыми ведомствами (командами ЦСКА и «Динамо»), а также при отсутствии публичных высказываний в поддержку СВО.

«Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств», — приводит слова Баха BBC.

Глава МОК также отверг идею бойкота Олимпиады, отметив, что странам, которым не по душе решение спортивных функционеров, никто не запрещает иметь собственное мнение.

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#олимпиада
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Тренер Силкин назвал лучший матч года
Тренер Силкин: «Краснодар»—ЦСКА — лучший матч года
14 декабря 2023, 15:57

Фото: istockphoto.com/matimix

Известный российский тренер Сергей Силкин заявил, что «Краснодар»—ЦСКА стал лучшим матчем года в РПЛ, окончившийся счётом 1:0.
«Матч «Краснодар»—ЦСКА – 100% лучший матч этого года. Просто фантастический сценарий. ЦСКА играл здорово, атаковал, но затем «Краснодар» во втором тайме просто перевернул игру. Мне кажется, «Краснодар» в этой игре забил чемпионский гол. Такие голы на последних минутах признак того, что команда готова стать чемпионом», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выступление «Динамо» в сезоне-2023/2024 и отметил, что команда не готова бороться за чемпионство. Однако, по его мнению, «Динамо» должно попытать сохранить место в тройке лидеров.

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Для жителей Московской области работают свыше 370 катков
14 декабря 2023, 15:55

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье открыты для посетителей свыше 370 катков. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
На данный момент в регионе уже открыли для посещения более 370 катков.

«На сегодняшний день в Подмосковье работают уже 377 катков. Это и хоккейные коробки во дворах, и катки на школьных стадионах, в парках и центральных площадях городов. Всего в сезоне 2023-2024 планируется залить 845 катков, в том числе 37 – с искусственным льдом», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. 

Кроме этого, самым большие искусственные будут работать в Красногорске на стадионе «Зоркий» и в парке «Патриот». Стоит отметить, что в Подмосковье в зимний сезон планируется работа около 800 ледовых площадок.

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Президент РФС Колосков заявил о неготовности «Динамо» к борьбе за золото
14 декабря 2023, 15:48

Фото: istockphoto.com/matimix

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выступление «Динамо» в сезоне-2023/2024 и отметил, что команда не готова бороться за чемпионство.
«В этом сезоне «Динамо» — совершенно другая команда, намного сильнее и интереснее, чем в прошлом. Результат говорит сам за себя. Но пока команда не готова к борьбе за золото чемпионата России, так как не хватает скамейки, мало вариативности, тренер проводит первый сезон. Стабильности на данный момент нет, совершенно разная игра в двух таймах», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Колосков.

Однако, по его мнению, «Динамо» должно попытать сохранить место в тройке лидеров.

Ранее бывший футболист ЦСКА Вячеслав Даев заявлял, что от команды в этом сезоне РПЛ ожидал больших результатов, чем она смогла показать.

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#рпл
#футболист
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МОК изменил количество допущенных на Олимпиаду-2024 россиян
14 декабря 2023, 11:46

Фото: iStock/BalkansCat

Российские и белорусские спортсмены получили лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается в обновлённом релизе на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Отмечается, что 8 декабря МОК допустил шестерых российских и пятерых белорусских атлетов на Олимпийские игры в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких условий. Так, спортсмены и  их персонал должны воздержаться от деятельности, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой и другой символикой России и Белоруссии. Также они не имеют права высказываться о поддержке спецоперации на мероприятиях и при общении со СМИ до, во время и после проведения Олимпийских игр. 

Напомним, что ранее в тексте решения МОК фигурировали восемь российских спортсменов, однако в обновлённом релизе их осталось шесть. 

Олимпийские игры в Париже состоятся 26 июля - 11 августа 2024 года. 

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#белоруссия
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Волейболистки «Заречье-Одинцово» провели мастер-класс для детсадовцев
14 декабря 2023, 10:31

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» провел спортивный урок для воспитанников детского сада. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Спортсменки из клуба «Заречье-Одинцово» приняли в гостях в волейбольном центре дошкольников из детского сада № 54 Одинцовского городского округа.

Детям рассказали о виде спорта, которым девушки занимаются и провели мастер-класс от молодежной команды клуба. Кроме этого, воспитанники детсада смогли увидеть настоящую тренировку команды Суперлиги.

Также волейболистки главной лиги страны сфотографировались с юными гостями на память.

Стоит отметить, что встречи  «Заречье-Одинцово» со школьниками проводятся регулярно. Спортсмены волейбольного клуба с удовольствием принимают приглашения разных школ о преведении в них мастер-классов. Кроме того, опыт работы с гостями из детского сада в волейбольном центре Московской области был впервые.

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