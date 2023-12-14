Конкурс «Цифровая трансформация российского спорта» выиграли две подмосковные организации

Фото: Минспорт МО
Ещё одним победителем стало Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва им. Ю.Е. Ляпкина». Награды в Министерстве физической культуры и спорта Московской области вручили руководитель ведомства Дмитрий Абарёнов и гендиректор АО «Мой спорт» Андрей Марков.
Балашихинское управление выиграло в номинации «Лучший муниципальный орган управления физической культуры и спорта с населением от 250 тыс жителей и выше». А спортшкола им. Ю. Е. Ляпкина» стала лучшей организацией, реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.
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