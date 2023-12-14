Состоялась церемония награждения победителей конкурса «Гимн России понятными словами»

Фото: пресс-служба Инновационного центра развития и воспитания детей и молодёжи
В Центральном доме Российской армии в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей VII Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами». Об этом «Радио 1» сообщили организаторы конкурса.
Отмечается, что в церемонии приняли участие юные конкурсанты, их наставники и преподаватели, представители нескольких российских ведомств, волонтёрских организаций, преподаватели и руководство Московского педагогического государственного университета, депутаты Госдумы и Мосгордумы, члены Общественной палаты РФ, популярные деятели культуры и искусства.
В финальной части конкурса были отобраны 3316 работ участников из 89 регионов России и четырёх зарубежных стран – Монголии, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии. Больше всего работ поступило из Запорожской области. Их общее число составило 231.
Конкурс «Гимн России понятными словами» проводится уже седьмой год. Его главная цель – привлечь внимание детей к российскому гимну и замотивировать их на осмысление значения и содержания одного из главных государственных символов России.
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В финальной части конкурса были отобраны 3316 работ участников из 89 регионов России и четырёх зарубежных стран – Монголии, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии. Больше всего работ поступило из Запорожской области. Их общее число составило 231.
«Очень приятно, что с каждым годом число участников нашего Конкурса растёт, расширяется его география, к участию в проекте присоединяется всё больше высококлассных специалистов, развивается команда проекта. Мы видим, что смогли охватить и замотивировать к участию все регионы нашей огромной страны», – сообщила учредитель конкурса, Конкурса, президент Инновационного центра развития и воспитания детей и молодёжи, старший преподаватель МПГУ Екатерина Аверкиева.
Конкурс «Гимн России понятными словами» проводится уже седьмой год. Его главная цель – привлечь внимание детей к российскому гимну и замотивировать их на осмысление значения и содержания одного из главных государственных символов России.
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Анастасия Чинкова