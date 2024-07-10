Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар по экспорту продукции в СНГ

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Представители малого и среднего бизнеса Московской области смогут принять участие в бесплатном вебинаре «Экспорт промышленной продукции в страны СНГ». Обучение состоится 11 июля, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Собственник компании «Нера Консалт» Анна Руднева рассмотрит на семинаре систему разрешительного порядка вывоза промышленной продукции с территории России в страны СНГ, расскажет о временных экспортных пошлинах, об особенностях отгрузки и оплаты промышленной продукции через третьи страны», – говорится в сообщении.Участники семинара смогут составить для себя чек-лист по бизнес-процессам для экспорта в СНГ, задать вопросы эксперту Мероприятие пройдет в онлайн-формате 11 июля с 15 до 16 часов. Для участия предварительно необходимо оставить заявку по ссылке.
Регистрация открыта до 10 утра 11 июля. По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД Московской области Светлане Воробьёвой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.
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