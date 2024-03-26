Подмосковным предпринимателям расскажут о нюансах работы с самозанятыми

Фото: iStock/insta_photos
Бесплатный вебинар по теме «Работа с самозанятыми: нюансы проведения расчетов» проведут для предпринимателей Московской области 3 апреля, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Спикером на семинаре станет банка ВТБ Александр Бессонов. Он объяснит участникам семинара, в чём выгода работы с самозанятыми и почему не нужно платить им как физическим лицам. Кроме того, спикер уделит внимания особенностям расчётов с самозанятыми», — говорится в сообщении.В ходе семинара спикер также даст советы, которые позволят предпринимателям снизить риски при работе с самозанятыми.
Бесплатные вебинары для подмосковных предпринимателей организует региональный центр «Мой бизнес».
Читайте также:
В Богородском округе построят лакокрасочный завод
Экспорт подмосковной пищевой продукции в Армению вырос на 12%
Компания из Щёлкова стала лидером по экспорту в Подмосковье
Лев Каштанов