Подмосковный бизнес в 2024 году арендовал за 1 рубль 149 объектов недвижимости

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В 2024 году инвесторы получили в Подмосковье в аренду почти 150 объектов недвижимости по льготной программе «Недвижимость за 1 рубль». В 2025-м программа продолжает действие, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
«За прошедший год в рамках подмосковной программы «Недвижимость за 1 рубль» бизнесу предоставили 149 помещений и зданий. Планируемый объём инвестиций в проекты превысил 630 млн рублей. Будет создано более 580 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Программа работает в Подмосковье с 2023 года. За это время в аренду по льготной ставке бизнесу передали около 300 объектов. Компании планируют инвестировать в свои проекты порядка 1,5 млрд рублей и создать более 1,4 тыс. рабочих мест.
«Программа востребована, малый и средний бизнес активно ею пользуется. Сегодня предпринимателям в рамках этой меры поддержки на Инвестпортале доступно более 160 объектов недвижимости. Планируем в этом году включить ещё 200 муниципальных объектов. Также в планах на этот год – начать реализовывать по той же льготной программе объекты, находящиеся в областной собственности», – отметил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.Программа «Недвижимость за 1 рубль» предусматривает аренду объектов с износом более 80% за 1 рубль в год. Если износ меньше, арендная плата рассчитывается исходя из налога на недвижимость — 2,2% от кадастровой стоимости. Условие программы – в течение полутора лет провести капремонт или реконструкцию за три года. Срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания – до 15.
Доступные в рамках программы объекты недвижимости можно найти на Инвестиционном портале Московской области. Для этого нужно воспользоваться фильтром по типу объекта «Недвижимость», а затем выбрать «Недвижимость за 1 рубль». На том же портале можно подать заявку на получение выбранного объекта.
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Лора Луганская