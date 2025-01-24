В Подольске стартует строительство кабельного производства

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Производственно-складской комплекс по изготовлению кабельной продукции построит компания «Электропровод» в городском округе Подольск, все разрешения для выхода на стройплощадку уже получены, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Компания «Электропровод» планирует построить пятиэтажный производственно-складской комплекс, общая площадь комплекса составит около 4,8 тыс. квадратных метров. Инвестиции в проект оцениваются в 200 миллионов рублей. Благодаря новому производству в округе появится ещё 25 рабочих мест», — сказала зампред подмосковного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.Отмечается, что на предприятии в Подольске компания «Электропровод» планирует выпускать специализированную кабельную продукцию для нужд метрополитена и РЖД.
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