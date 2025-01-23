В Подмосковье за год реализуют порядка 30 инвестпроектов в сельском хозяйстве

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Подмосковье в этом году планируется реализовать около 30 инвестиционных проектов в сфере агропрома. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
«Агропромышленный комплекс Подмосковья активно развивается. Реализуются инвестпроекты, появляются новые направления экспорта, увеличиваются производственные мощности предприятий. В этом году в регионе будет реализовано около 30 инвестпроектов в сфере АПК. Это касается растениеводства, пищевой переработки, производства яиц, создания молочно-товарных ферм и строительства овощехранилищ», – отметил Двойных.Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Он добавил, что Московская область – один из самых привлекательных для инвесторов регионов за счёт близости к столице, развитой транспортно-логистической инфраструктуры, широкого рынка сбыта и мер государственной поддержки.
По данным подмосковного Минсельхозпрода, суммарный объём инвестиций составит 40 млрд рублей. За счёт ввода объектов в эксплуатацию будет создано более 2,5 тыс. дополнительных рабочих мест.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В прошлом году в регионе удалось реализовать 16 крупных инвестпроектов – введены в эксплуатацию хранилища и пищевые предприятия.
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Лора Луганская