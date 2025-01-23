В Подмосковье за год реализуют порядка 30 инвестпроектов в сельском хозяйстве

На вкладах россиян накоплено свыше 50 триллионов рублей, что значительно превышает доходную часть бюджета России на 2024 год, равную 35 триллионам. Однако эти деньги не должны попасть в потребительский рынок, чтобы избежать риска инфляции. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Игнатова.