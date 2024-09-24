Подмосковный бизнес подал 790 заявок на участие в программах поддержки экспорта

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Подмосковные предприниматели за год подали около 790 заявок на участие в программах по поддержке экспорта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Вместе с коллегами он обсудил развитие экспорта, а также итоги нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в рамках подготовки к Госсовету, который в среду проведёт президент.
«В Подмосковье есть специальные программы и сервисы для компаний, которые хотят начать экспортировать свою продукцию. Это, например, «Экспортный контейнер» или «Пять шагов для экспорта», которые помогают найти поддержку на каждом этапе экспортной работы. Более чем за год мы получили 790 заявок от предпринимателей, почти половина из них касается участия в международных выставках», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Он добавил, что всего в портфеле Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области – 15 услуг. Фонд помогает экспортёрам обучиться внешнеэкономической деятельности, разработать стратегию, найти партнёров, заключить контракты и выйти на зарубежные рынки.
По словам Воробьёва, в подготовке участвовали помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, коллегами из правительства и регионов.
«Среди основных задачи которые стоят перед нами, – увеличение экспорта, не связанного с сырьём и энергией; сельхозпродукции; продвижение российских товаров и брендов за границу; развитие экспорта в регионах; создание единой системы поддержки экспортёров», – отметил губернатор.По его словам, объединение усилий государства на федеральном и региональном уровнях поможет экспортёрам во всех этапах работы – от начала проекта до его завершения.
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Лора Луганская