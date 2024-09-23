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Региональный центр поддержал около 2,5 тыс. компаний-экспортёров Подмосковья

23 сентября 2024, 18:09
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области предоставил различные услуги 2,5 тысячам компаний малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Всего фонд оказал более 9,5 тыс. услуг подмосковным компаниям, развивающим экспорт. Большинство представляют сегмент МСП и особенно нуждаются в помощи при освоении внешних рынков. Небольшие предприятия редко располагают лишними средствами, которые могут направить на развитие внешнеэкономической деятельности», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Статистику по этим показателям фонд ведёт с 2020 года. При содействии Фонда предприятия из Московской области экспортируют товары повседневного спроса, в том числе продукты, бытовую химию и многое другое, а также продукцию для работы компаний производственного сектора – машины и оборудование.



Сейчас число экспортных партнёров компаний, получающих поддержку Подмосковья, входят почти 40 стран. Основные из них – Армения, Белоруссия и Китай.

Все услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство». Перечень поддержки экспортёров можно найти на Инвестиционном портале Подмосковья.

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#мининвест мо
В Красногорске появится электротехническое производство за 1 млрд рублей
23 сентября 2024, 17:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Красногорске построят производственно-складской комплекс по выпуску электротехнических изделий и энергосберегающего оборудования.
Компания «Технофарма» получила под этот проект участок по региональной программе «Земля за 1 рубль», рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Объём инвестиций в строительство превысит 273 млн рублей. Предприятие после выхода на проектную мощность будет выпускать каждый год порядка 579 тыс. изделий. Реализация инвестпроекта позволит создать более 170 рабочих мест для инженерно-технических специалистов, управленческого и рабочего персонала. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год», – уточнила Зиновьева.
Как отметили в министерстве, проект реализуется в несколько этапов. До 2030 года компания планирует инвестировать в него около 1 млрд рублей.

Выпускать «Технофарма» планирует полиразъёмные энергозарядные станции, печатные платы и щиты электрические распределительные. ПЭС, например, используют для электромобилей и для больших транспортных средств, таких как электровтобусы.

На участке площадью 1,2 га компания построит комплекс из трёхэтажного административно-бытового и двухэтажного производственно-складского блока.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#екатерина зиновьева
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В Солнечногорске будут производить кварцевое стекло для микроэлектроники
23 сентября 2024, 14:57

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В индустриальном парке «Есипово» появится предприятие по выпуску изделий для изготовления микроэлектроники, оптического оборудования и приборостроения. Его запустит ведущий производитель изделий из кварцевого стекла в России и СНГ компания «Технологии кварцевых кристаллов», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Новое предприятие станет одной из самых современных и высокотехнологичных площадок по производству изделий из кварцевого стекла в странах БРИКС.
«В запуск предприятия компания инвестировала 340 млн рублей, создав почти 50 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов. Выпускаемая продукция позволит обеспечить технологический суверенитет для ключевых производителей микроэлектроники по всей России. Выпустить первое серийное изделие – оснастку для кремниевых структур в микроэлектронике – компания планирует в первом квартале будущего года», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания «Технологии кварцевых кристаллов» была создана на базе стекольного завода в подмосковных Химках в 2008 году.
«Наша цель – обеспечить технологический суверенитет России в производстве стратегически важного материала и бесперебойной поставке оснастки из кварцевого стекла для отечественных предприятий микроэлектроники», – отметил гендиректор компании «Технологии кварцевых кристаллов» Никита Ильин.
Для размещения производства компания выбрала полностью готовое помещение площадью 2,1 кв. м. в формате light industrial в цифровом промышленном коворкинге Industrial City.

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
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#подмосковье
#московская область
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Норвежская фирма Equinor не будет экспортировать водород в Германию
22 сентября 2024, 17:44

Фото: istockphoto/Petmal

Норвежская газовая компания Equinor решила отказаться от планов по экспорту водорода в Германию. Руководство фирмы посчитала этот проект излишне дорогим, а спрос недостаточным.
Издание Berliner Zeitung напоминает, что Equinor заключила соглашение с немецкой компанией RWF в 2022 году. Этот договор предусматривал поставки на электростанции в ФРГ через первый в мире подземный водородный трубопровод.

В прошлом году норвежская сторона выразила сомнения в экономической целесообразности проекта, оценив его стоимость в несколько десятков миллиардов евро. Теперь менеджмент Equinor объявил о прекращении сотрудничества на ранней стадии и отказе от планов по экспорту водорода.

Это решение норвежских партнёров стало неожиданностью для министра экономики Германии Роберта Хабека. Оно также может стать серьёзной проблемой в реализации планов Германии по развитию водородной энергетики.

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#норвегия
#экспорт
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«Вопреки всем прогнозам»: отмечено резкое снижение темпов роста экономики Китая
Госстат КНР: темпы роста экономики Китая значительно ниже прогнозируемых
21 сентября 2024, 15:43

Фото: iStock/ronniechua

Национальное бюро статистики Китая обнародовало данные, свидетельствующие о замедлении темпов роста промышленного производства в стране. Сведения приводит РИА Новости.
Отмечается, что снижение темпов роста китайской экономики наблюдается четвёртый месяц подряд. Таких показателей не было с периода пандемийных ограничений 2021 года. Заметнее всего замедление происходит в областях металлургии и сельского хозяйства.

По данным бюро, в августе этого года внутренний спрос вырос всего лишь на 2,1% вместо прогнозируемых 2,5%. При этом рост потребления товаров повседневного спроса по-прежнему растёт, однако медленными темпами. А вот в сфере производства стройматериалов и автомобилей фиксируется отрицательная динамика.

Также негативная тенденция наблюдается и в секторе внешнего спроса. Reuters пишет, что в прошлом году экспорт Китая снизился на 4,6% впервые с 2016 года. А к маю текущего года сокращение показателей достигло 7,6% в годовом исчислении.

Несмотря на то, что Китай сохраняет за собой статус мирового поставщика промышленных товаров, торговые противоречия с США и Евросоюзом негативно сказываются на всей экономике страны.

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#снижение
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Россия произвела рекордную закупку китайских часов
Поставки часов из Китая в Россию в августе составили рекордных $40,9 млн
21 сентября 2024, 14:54

Фото: iStock/Doucefleur

В прошлом месяце РФ произвела рекордную закупку часов из Китая — всего на 40,9 млн долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможни КНР.
Согласно информации источника, объемы закупок часов увеличились по сравнению с июлем в 1,8 раза. С января по август из Китая в РФ поставили часов и их элементов на 116,4 миллиона долларов. Показатель за прошлый год равен 40 млн долларов.

Россия начала активно увеличивать импорт китайских часов с апреля и по итогам месяца поставки по направлению выросли в 5 раз и были равны 11,5 млн долларов. В мае отметка достигла 14 млн долларов, в июне — до 18,9 млн долларов, а в июле увеличение произошло еще на 3,4 млн и составила 22,3 млн долларов.

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#китай
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Негосударственные пенсионные фонды выплатили россиянам десятки миллиардов рублей
«Известия»: негосударственные пенсионные фонды выплатили россиянам ₽ 77 млрд
21 сентября 2024, 05:24

Фото: istock/Denis Vostrikov

Во II квартале 2024 года негосударственные пенсионные фонды выплатили россиянам 77 млрд рублей, сообщили «Известия».
В статье уточняется, что основную часть выплаты (51 миллиард рублей) составили средства, перечисленные в рамках негосударственных пенсионных выплат.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что очень важно создать своеобразную подушку безопасности в старости, для чего требуются долгосрочные пенсионные накопления.

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#госдума
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#пенсия
#выплаты
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Подмосковные селекционеры получили «из пробирки» двух телят тагильской породы
20 сентября 2024, 22:45

Фото: ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста

Подмосковные специалисты достигли прорыва в селекционно-племенной работе. Сотрудники Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Льва Эрнста в Подольске получили двух жизнеспособных тëлочек тагильской породы с помощью новейших технологий пересадки OPU/IVP-эмбрионов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Современный мир отказывается от использования традиционных методов получения эмбрионов крупного рогатого скота в пользу более эффективных технологий. Одна из них – развитие эмбрионов в пробирке из ооцитов, полученных методом OPU. Учёные лаборатории экспериментальной эмбриологии постоянно оптимизируют этот процесс, чтобы повысить его эффективность», – говорится сообщении.
В ведомстве получение жизнеспособного потомства после пересадки OPU/IVP-эмбрионов назвали значительным достижением в животноводстве. В данном случае благодаря пересадке свежих и замороженных эмбрионов удалось получить двух здоровых тёлочек.

Использованная технология получения эмбрионов позволит сохранять и тиражировать отечественные генофондные породы крупного рогатого скота.

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Коломенский фермер Балаев создал в России Союз улитководов

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#сельское хозяйство
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#животные
#подмосковье
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Коломенский фермер Балаев создал в России Союз улитководов
20 сентября 2024, 22:33

Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «ЭкоДеревушка» Сергей Балаев зарегистрировал и возглавил Союз улитководов. Ферма расположена в селе Парфентьево под Коломной, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Вступить в новую организацию могут предприниматели, которые занимаются разведением брюхоногого моллюска, рестораторы, производители оборудования для сельского хозяйства и те, кто только планирует открыть свое дело на земле. Идея создать такое сообщество родилась пять лет назад. А в марте 2020 года в России официально появилась новая отрасль сельского хозяйства – улитководство», – говорится в сообщении.
Как отметил Балаев, стать членом Союза улитководов может любой желающий, даже если он пока не открыл свою ферму, а только рассчитывает. Организация будет проверять улиточные фермы и поддерживать членов ассоциации.

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#сельское хозяйство
#коломна
#подмосковье
#московская область
#фермерские хозяйства
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Пчеловоды поделятся опытом на «АпиФоруме» и ярмарке мёда в Серпухове
20 сентября 2024, 22:24

Фото: iStock / Wirestock

В Серпухове 11-13 октября состоятся «АпиФорум 2024» и ярмарка мёда. Туда приглашаются производители и любители мёда и фермерской продукции, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Пчеловоды со всей России и гости из-за рубежа смогут принять участие в круглых столах, конференциях и тематических дискуссиях. Также на форуме организуют выставку оборудования для пчеловодства, дегустацию лучших сортов мёда, спортивные и развлекательные мероприятия. Особое внимание – ярмарке мёда и сельскохозяйственной продукции», – сообщили в ведомстве.
Принять участие в ярмарке могут фермеры из Московской области и других регионов России. Чтобы подать заявку, нужно заполнить анкету на сайте Гильдии медовых сомелье или отправить запрос на электронную почту Московского крестьянского союза mosferms@yandex.ru.

Как подчеркнули в министерстве, участие в ярмарке - платное. Подробную информацию фермеры могут узнать по телефонам: 8 (925) 223-04-98, 8 (915) 278-02-25 и 8 (916) 696-73-97.

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#фермерские хозяйства
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