Региональный центр поддержал около 2,5 тыс. компаний-экспортёров Подмосковья

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области предоставил различные услуги 2,5 тысячам компаний малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Всего фонд оказал более 9,5 тыс. услуг подмосковным компаниям, развивающим экспорт. Большинство представляют сегмент МСП и особенно нуждаются в помощи при освоении внешних рынков. Небольшие предприятия редко располагают лишними средствами, которые могут направить на развитие внешнеэкономической деятельности», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Статистику по этим показателям фонд ведёт с 2020 года. При содействии Фонда предприятия из Московской области экспортируют товары повседневного спроса, в том числе продукты, бытовую химию и многое другое, а также продукцию для работы компаний производственного сектора – машины и оборудование.
Сейчас число экспортных партнёров компаний, получающих поддержку Подмосковья, входят почти 40 стран. Основные из них – Армения, Белоруссия и Китай.
Все услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство». Перечень поддержки экспортёров можно найти на Инвестиционном портале Подмосковья.
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