В Красногорске появится электротехническое производство за 1 млрд рублей

В индустриальном парке «Есипово» появится предприятие по выпуску изделий для изготовления микроэлектроники, оптического оборудования и приборостроения. Его запустит ведущий производитель изделий из кварцевого стекла в России и СНГ компания «Технологии кварцевых кристаллов», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.