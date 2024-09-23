В Красногорске появится электротехническое производство за 1 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Красногорске построят производственно-складской комплекс по выпуску электротехнических изделий и энергосберегающего оборудования.
Компания «Технофарма» получила под этот проект участок по региональной программе «Земля за 1 рубль», рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Как отметили в министерстве, проект реализуется в несколько этапов. До 2030 года компания планирует инвестировать в него около 1 млрд рублей.
Выпускать «Технофарма» планирует полиразъёмные энергозарядные станции, печатные платы и щиты электрические распределительные. ПЭС, например, используют для электромобилей и для больших транспортных средств, таких как электровтобусы.
На участке площадью 1,2 га компания построит комплекс из трёхэтажного административно-бытового и двухэтажного производственно-складского блока.
Читайте также:
В Солнечногорске будут производить кварцевое стекло для микроэлектроники
Подмосковные селекционеры получили «из пробирки» двух телят тагильской породы
Коломенский фермер Балаев создал в России Союз улитководов
«Объём инвестиций в строительство превысит 273 млн рублей. Предприятие после выхода на проектную мощность будет выпускать каждый год порядка 579 тыс. изделий. Реализация инвестпроекта позволит создать более 170 рабочих мест для инженерно-технических специалистов, управленческого и рабочего персонала. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2027 год», – уточнила Зиновьева.
Как отметили в министерстве, проект реализуется в несколько этапов. До 2030 года компания планирует инвестировать в него около 1 млрд рублей.
Выпускать «Технофарма» планирует полиразъёмные энергозарядные станции, печатные платы и щиты электрические распределительные. ПЭС, например, используют для электромобилей и для больших транспортных средств, таких как электровтобусы.
На участке площадью 1,2 га компания построит комплекс из трёхэтажного административно-бытового и двухэтажного производственно-складского блока.
Читайте также:
В Солнечногорске будут производить кварцевое стекло для микроэлектроники
Подмосковные селекционеры получили «из пробирки» двух телят тагильской породы
Коломенский фермер Балаев создал в России Союз улитководов
Лора Луганская