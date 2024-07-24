В Подмосковье будут производить импортозамещающую косметику для кошек и собак

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В городском округе Солнечногорск будут выпускать косметические средства для домашних животных, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области. Производство на территории индустриального парка «Есипово» запустит компания «Виэнти Продакшн Групп».
«Идея возникла после ухода импортных брендов. Вся линейка наших средств содержит более 96% натуральных компонентов. Перед разработкой формулы продуктов мы ознакомились с десятками исследований и рекомендаций ветеринаров. Сегодня все рецептуры проходят последние тестирования в нашей собственной лаборатории. Выпустить первую партию шампуней для кошек и собак мы планируем уже в конце третьего квартала этого года», – рассказала руководитель отдела исследования и разработок компании «Виэнти Продакшн Групп» Екатерина Черкашина.На территории цифрового промышленного коворкинга «Индастриал Сити», созданного в формате «Лайт индастриал», компания будет изготавливать средства как для домашнего, так и для профессионального использования. Продукция предприятия будет представлена на полках крупнейших федеральных и региональных ритейлеров, сетевых магазинов и на маркетплейсах.
«Виэнти Продакшн Групп» в прошлом году запустила предприятие в индустриальном парке «Есипово». На нём производят зубные пасты, ополаскиватели для рта, кремы, маски, лосьоны, тоники, шампуни, бальзамы для волос, скрабы, детские средства для купания и многое другое. В планах – запуск производства декоративной косметики.
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Лора Луганская