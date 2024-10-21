Предприниматели Подмосковья получили 220 субсидий на маркетплейсы и франшизы

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковным предпринимателям в 2024 году предоставили более 220 субсидий по региональным программам поддержки «Маркетплейсы» и «Франшизы».
Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Так, одним из получателей поддержки по программе «Франшиза» стала индивидуальный предприниматель из Люберец Татьяна Прохоренко. Ей выдали 500 тыс. рублей на возмещение затрат в рамках работы франшизы академии развития интеллекта Boom Kids. Предприниматель смогла возместить арендные платежи.
Производитель ПВХ-окон, дверей, москитных сеток и подоконников «Евростиль-Сервис» из Павловского Посада получил компенсацию на 500 тысяч рублей по программе «Маркетплейсы». Компенсацию предоставили для возмещения расходов на рекламу, доставку и комиссию маркетплейсов OZON, «Яндекс.Маркет» и Wildberries.
Как напомнили в подмосковном Мининвесте, по программе «Маркетплейсы» предприниматели могут возместить до 50% затрат по продвижению и реализации продукции через маркетплейсы. Максимальный размер субсидии для одного получателя – 500 тыс. рублей за период реализации программы. Максимальный размер субсидии по программе «Франшизы» для Подмосковья сегодня составляет 2 млн рублей.
Найти условия программ «Маркетплейсы» и «Франшизы» и подать заявку на получение этих субсидий можно на Инвестиционном портале Московской области.
Читайте также:
Подмосковная сыроварня победила на международном конкурсе
В Егорьевске построят комплекс по переработке какао-бобов
В Подмосковье за три месяца открылось более 200 ресторанов и кафе
«Благодаря нашим программам поддержки предприниматели получили субсидии на развитие своего дела. Субсидии по программе «Маркетплейсы» в этом году уже выдали 140 предпринимателям. Сумма поддержки составила 32,2 млн рублей. Ещё 81 предприниматель воспользовался субсидиями на развитие бизнеса по франшизам. Объем поддержки достиг 35,3 млн. Заявки на участие в этих программах принимают до конца года», – уточнила Зиновьева.
Так, одним из получателей поддержки по программе «Франшиза» стала индивидуальный предприниматель из Люберец Татьяна Прохоренко. Ей выдали 500 тыс. рублей на возмещение затрат в рамках работы франшизы академии развития интеллекта Boom Kids. Предприниматель смогла возместить арендные платежи.
Производитель ПВХ-окон, дверей, москитных сеток и подоконников «Евростиль-Сервис» из Павловского Посада получил компенсацию на 500 тысяч рублей по программе «Маркетплейсы». Компенсацию предоставили для возмещения расходов на рекламу, доставку и комиссию маркетплейсов OZON, «Яндекс.Маркет» и Wildberries.
Как напомнили в подмосковном Мининвесте, по программе «Маркетплейсы» предприниматели могут возместить до 50% затрат по продвижению и реализации продукции через маркетплейсы. Максимальный размер субсидии для одного получателя – 500 тыс. рублей за период реализации программы. Максимальный размер субсидии по программе «Франшизы» для Подмосковья сегодня составляет 2 млн рублей.
Найти условия программ «Маркетплейсы» и «Франшизы» и подать заявку на получение этих субсидий можно на Инвестиционном портале Московской области.
Читайте также:
Подмосковная сыроварня победила на международном конкурсе
В Егорьевске построят комплекс по переработке какао-бобов
В Подмосковье за три месяца открылось более 200 ресторанов и кафе
Лора Луганская