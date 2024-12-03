В Подмосковье распределят гранты на компенсацию затрат по инвесткредитам

Екатерина Зиновьева / (Фото: пресс-служба Мининвеста МО)
Фонд развития промышленности Московской области 6 декабря начинает принимать заявки от промышленных предприятий на получение грантов для компенсации затрат по погашению инвестиционных кредитов. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Заявки будут принимать до 16 декабря включительно.
Гранты предоставляются для компенсации затрат на погашение части процентов по кредитам, привлечённым под инвестпроекты технологического суверенитета. Максимальная сумма гранта – 50 млн рублей. Грант можно получить на погашение кредита минимальным объёмом 30 млн рублей. Подать заявку на участие в конкурсе на грантовую поддержку ФРП Подмосковья можно на сайте.
Дополнительную информацию по участию в программе предоставят по телефону: 8 (495) 136-99-09.
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«В этом году это уже третий конкурс на распределение грантовой поддержки ФРП Московской области. В рамках первых двух распределили 29 грантов на 230 млн рублей. В ходе третьего этапа будет распределено ещё 338,5 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Гранты предоставляются для компенсации затрат на погашение части процентов по кредитам, привлечённым под инвестпроекты технологического суверенитета. Максимальная сумма гранта – 50 млн рублей. Грант можно получить на погашение кредита минимальным объёмом 30 млн рублей. Подать заявку на участие в конкурсе на грантовую поддержку ФРП Подмосковья можно на сайте.
Дополнительную информацию по участию в программе предоставят по телефону: 8 (495) 136-99-09.
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Лора Луганская