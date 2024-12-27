Промышленность Подмосковья за год увеличила объём отгрузки почти на 19%

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Подмосковная промышленность с января по ноябрь 2024 года отгрузила товаров собственного производства, а также собственными силами выполнила работ и услуг на 6 трлн рублей.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, наибольший объём отгрузки пришёлся на предприятия пищевой промышленности. За 11 месяцев этого года они отгрузили товаров, работ и услуг на сумму 1,2 трлн рублей.
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«За первые 11 месяцев уходящего года объём отгрузки товаров, услуг и работ промышленными предприятиями региона составил 5,92 трлн рулей. В физическом объёме это на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В секторе обрабатывающего производства объём отгрузка составила 5,3 трлн. Рост по сравнению с прошлым годом составил 19,7%», – рассказала Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, наибольший объём отгрузки пришёлся на предприятия пищевой промышленности. За 11 месяцев этого года они отгрузили товаров, работ и услуг на сумму 1,2 трлн рублей.
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Лора Луганская