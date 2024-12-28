В Рузском округе построят двухэтажный гостиничный комплекс с рестораном

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Двухэтажный гостиничный комплекс с 38 номерами и рестораном построят в деревне Нововолково Рузского городского округа, проект получил одобрение Мособлархитектуры, сообщает пресс-служба ведомства.
«Общая площадь здания составит около 3,3 тыс. квадратных метров. Там предусмотрено 38 номеров различной категории на 80 постояльцев, а также ресторан на 100 посадочных мест. Завершить строительство гостиничного комплекса планируется в 2027 году», — рассказал министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Отмечается, что благодаря вводу нового гостиничного комплекса в эксплуатацию в округе появится более 100 новых рабочих мест.
Вход в комплекс будет делан по принципу безбарьерной среды, а на прилегающей территории проведут благоустройство с озеленением.
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
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