Солнечногорская компания за год увеличила производство косметики на 70%

Видео: пресс-служба Мининвеста МО
Компания из Солнечногорска «Виэнти Продакшн Групп» за год увеличила производственные мощности на 70%. Её специализация – производство косметики для крупнейших ритейлеров, аптечных сетей и локальных брендов, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания производит в индустриальном парке «Есипово» на площадке «Лайт индастриал» 200 тыс. единиц продукции в месяц. При этом производственные мощности предприятия уже сейчас позволяют выпускать до 1 млн уходовых косметических и гигиенических средств. И это не предел: ежегодно компания планирует увеличивать объёмы выпускаемой продукции на 15-20%», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По её словам, в запуск производственных линий и выход на проектную мощность компания уже инвестировала 300 млн рублей. Объём инвестиций в реализацию всего проекта, который будет реализован в течение пяти лет, оценивается в 1 млрд рублей.
На территории цифрового промышленного коворкинга «Индастриал сити», созданного в формате «Лайт индастриал», компания производит все виды уходовой косметики – зубные пасты, ополаскиватели для рта, косметические кремы, маски, лосьоны, тоники, шампуни, бальзамы для волос, скрабы, детские средства для купания и многое другое.
Производственные мощности предприятия позволяют производить около 12 млн единиц продукции в год.
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Лора Луганская