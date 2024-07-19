В Наро-Фоминске создадут животноводческий комплекс полного цикла производства

Фото: пресс-служба Минисельхозпрода МО
В юго-западной части Подмосковья стартует проект по созданию молочно-товарной фермы ООО «Русский буйвол» на 1199 голов крупного рогатого скота. Об этом сообщили в пресс-службе Минисельхозпрода Московской области.
«Планируемый объем инвестиций составит 1,9 млрд. рублей. На ферме будет создано 37 рабочих мест. Проектная мощность предприятия составит 11 тыс. тонн молока в год», – уточнили в ведомстве.Земельные участки под проект предоставлены в аренду без торгов. Инвестор планирует дополнительно привлечь инвестиции на 518 млн рублей.
«Будет построен мясной животноводческий комплекс на 700 голов крупного рогатого скота с цехом переработки мяса и выпуска готовой продукции. Это предприятие полного цикла производства с применением эффективных экологических способов содержания животных. В год планируется выпускать 250 тонн мясной продукции», – поделились планами в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.Там уточнили, что ввод объекта в эксплуатацию планируется на третий квартал 2027 года.
Читайте также:
В Подмосковье выпустили более 20% мучных кондитерских изделий в ЦФО
Новой подмосковной ферме передали около 200 га земли под овёс и пшеницу
Подмосковье вышло в лидеры по числу производителей органической продукции
Лора Луганская