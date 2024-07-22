Южный подмосковный комплекс пополнится складскими и производственными корпусами

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В составе комплекса «Южный» на территории городского округа Домодедово появятся новые корпуса. К строительству приступила компания HD Development, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Комплекс будет включать около 420 тыс. кв. м складских и производственных площадей класса А+.
Компания получила разрешение на строительство морозильного склада площадью более 24 тысяч кв. м, который станет одним из самых технологичных на рынке. Кроме того, она начала строить на территории «Южного» сухой отапливаемый склад площадью 18 тыс. «квадратов».
Помимо этого, компания планирует построить два гостиничных корпуса, каждый из которых будет рассчитан на проживание 500 человек.
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«Объём инвестиций компании HD Development в масштабный проект оценивается в 25-30 млрд рублей. На территории комплекса планируется создать более 3 тыс. рабочих мест. Проект будет реализован на пересечении трассы М-4 «Дон», Каширского шоссе и ЦКАД. Наличие сразу трех федеральных трасс позволит компаниям доставлять продукцию в любой район Москвы и Подмосковья с минимальными затратами по времени. А прямой путь до МКАД по трассе М-4 займёт всего 18 минут», – отметили в министерстве.
Компания получила разрешение на строительство морозильного склада площадью более 24 тысяч кв. м, который станет одним из самых технологичных на рынке. Кроме того, она начала строить на территории «Южного» сухой отапливаемый склад площадью 18 тыс. «квадратов».
Помимо этого, компания планирует построить два гостиничных корпуса, каждый из которых будет рассчитан на проживание 500 человек.
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Лора Луганская