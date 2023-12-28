Подмосковный инвестиционный портал получил премию губернатора

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Инвестиционный портал Московской области стал обладателем премии губернатора Подмосковья «Прорыв года». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«Инвестпортал создавался как удобная точка входа для инвесторов. Сегодня на нём собрана вся необходимая для их работы информация, размещены различные меры поддержки, за которыми можно обратиться, не покидая ресурс, и многое другое. Ежедневно порталом пользуются около 1,5 тыс посетителей», – говорится в сообщении.Личный кабинет позволяет эффективно использовать функционал портала – например, обращаться за поддержкой федерального и регионального уровня, получать консультации профильных специалистов.
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Лора Луганская