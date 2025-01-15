В теплицах Подмосковья за год вырастили более 83 тыс. тонн огурцов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Свыше 83 тысяч тонн огурцов вырастили в защищённом грунте в Московской области в 2024 году, таких результатов удалось достичь благодаря восьми крупным производителям, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Защищённый грунт — это технология, позволяющая уберечь растения от неблагоприятных погодных условий. По итогам 2024 года в Подмосковье удалось собрать 83,4 тыс. тонн огурцов, выращенных по этой технологии», — говорится в сообщении.Ведущими производителями огурцов защищённого грунта в Московской области являются компании «Луховицкие овощи», «Агрокультура Групп», ООО «Туровский тепличный комплекс», «Центральный маркет», ЗАО «Аграрное», ЗАО «Матвеевское», ООО «Подмосковный урожай» и ООО «Агроном».
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Лев Каштанов