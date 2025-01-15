Правительство Подмосковья помогло сохранить бизнесу 70 млрд рублей инвестиций

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Экономический эффект от работы Штаба по защите бизнеса при Мининвесте Подмосковья за 2024 год составил 3,5 млрд рублей. Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«В штаб поступают вопросы из системы Центра управления регионом «Бизнес», требующие комплексных решений. За год он отработал более 200 обращений предпринимателей. Экономический эффект в результате решения этих вопросов составил 3,44 млрд рублей. Найденные решения позволили сохранить в регионе 70 млрд рублей инвестиций», – уточнила Зиновьева.Она также перечислила основные темах вопросов по защите бизнеса, которые решил штаб в 2024 году. Их большая часть касалась технологического присоединения к сетям. На втором месте оказались вопросы о земле и недвижимости, на третьем – об открытии и ведению предпринимательской деятельности.
Как напомнили в министерстве, предприниматели могут обратиться с вопросом или за решением проблемной ситуации через горячую линию 0150, Инвестиционный портал Подмосковья, приёмную правительства Московской области amo@mosreg.ru, «Добродел-Бизнес», на почту губернатора andreyvorobiev@mosreg.ru, через соцсети. Также можно обратиться к уполномоченному по защите прав предпринимателей и на портал обратной связи.
Читайте также:
В теплицах Подмосковья за год вырастили более 83 тыс. тонн огурцов
Подмосковные фермеры получили за год около 3 тыс. га для развития агробизнеса
Подмосковный завод выпустил за год более 3 тыс. тонн рыбной продукции
Лора Луганская