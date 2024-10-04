В Подмосковье создадут импортозамещающее производство лекарственных субстанций

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Московской области будут производить активные фармацевтические субстанции. Инвестиции в проект составят около 1,5 млрд рублей. Соглашение об этом на II Международном форуме особых экономических зон подписали региональный Мининвест, группа компаний «Рус Биофарм» и ОЭЗ «Дубна».
«Сотрудничество правительства Подмосковья и «Рус Биофарм» позволит создать высокотехнологичное производство для лекарственного импортозамещения. Ввести первую очередь в эксплуатацию планируется в 2026 году. Новый завод обеспечит более 200 новых рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Новый проект «Рус Биофарм» отвечает интересам России по обеспечению лекарственного суверенитета. Он станет продолжением многолетнего сотрудничества группы компаний и ОЭЗ «Дубна», где располагается её научно-исследовательская и производственная инфраструктура.
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