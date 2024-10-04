В Подмосковье создадут импортозамещающее производство лекарственных субстанций

Резиденты «Технополиса Москва» перечислили около 52 миллиардов рублей налогов за всё время существования особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого привод пресс-служба инвестиционной и промышленной политики столицы.