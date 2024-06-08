Воробьев рассказал о планах Китая по производству автомобилей в Подмосковье

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Китай планирует производить 100-120 тысяч автомобилей в год в Подмосковье на территории бывшего завода Mercedes-Benz, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«"Мерседес" ушел, но свято место пусто не бывает. Я думаю, что нас порадует китайский производитель. «Мерседес» выпускал 30 тыс. автомобилей в год. Наши китайские партнеры говорят, что это не количество, и завод прибыльным не быть не может при 30 тыс., нужно минимум 100-120 тыс.», – отметил Воробьев на ПМЭФ в интервью для РБК.
Губернатор подчеркнул, что для увеличения производства уже есть земля, на которой будут построены дополнительные производственные мощности для достижения изготовления 100-120 тысяч автомобилей в год.
«И для этого есть вся инфраструктура, потому что "Мерседесу" давали больше, с запасом, земли и мощностей. И вот этот запас, надеюсь, пригодится нашим китайским друзьям», – добавил глава региона.
Воробьев отметил, что активная деятельность и отношения российского и китайского лидеров позволияют проекту занять очень заметное место на региональном уровне, поскольку часто китайские компании «слушают власти», которые предоставляют соответствующие гарантии при инвестировании в Россию. Система работает и дает свои результаты, подвел итоги губернатор Московской области.
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Александр Климов