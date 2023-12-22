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Зиновьева спрогнозировала объём экспорта Подмосковья по итогам года в 15 млрд долларов

22 декабря 2023, 18:57
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Объём экспорта продукции Подмосковья по итогам 2023 года достигнет 15 млрд долларов. Такие данные привела зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В 2020 году экспорт Подмосковья был 6,8 млрд долларов, спустя год прибавил 68%. В 2022 году прибавил ещё 19%, поднявшись до отметки 13,6 млрд долларов. В январе-июне уходящего года он составил 5,8 млрд долларов. Ожидаем, что по итогам 2023-го он достигнет 15 млрд долларов», – сказала зампред в интервью ТАСС.
По оценке Зиновьевой, среди ключевых позиций подмосковного экспорта – продукция машиностроения, химической промышленности, металлы и изделия из них, а также продукция деревообработки. В списке партнёров Московской области – более 180 стран.


«Ключевые, по данным на первое полугодие этого года, Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция и Объединённые Арабские Эмираты. Причём в этом году товарооборот между Подмосковьем и ОАЭ вырос почти в семь раз. Кроме того, наши экспортёры вышли на новые рынки Уругвая, Ливии, Индонезии, Боснии и Герцеговины, Суринама, Китая – а именно Гонконга, Ирака и Бразилии, Перу и Колумбии», – добавила Зиновьева.
Что касается зависимости Подмосковья от импорта, то, мнению Зиновьевой, она всё ещё сохраняется в отдельных сегментах, таких, как фарма, оборудование, упаковка и другие. Однако на фоне реализации проектов импортозамещения идёт стабильное снижение.

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#мининвест мо
#экономика
#екатерина зиновьева
#экспорт
#подмосковье
#московская область
#импортозамещение
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В США запретили импортировать ряд продуктов из России
Минфин США запретил импорт лосося, трески, краба и минтая из России
22 декабря 2023, 17:43

Фото: iStock/rarrarorro

США запретили импортировать лосось, треску, краба и минтая из России. Об этом сообщили в Минфине страны.
Отмечается, что под запрет попала рыба, произведённая или выращенная полностью или частично на территории России или в водах, входящих в её юрисдикцию. Также в документе указываются суда по флагом России, на которых эта рыба была поймана и транспортирована.

Напомним, что запрет импортировать морепродукты из России в США действовал и ранее. Однако до этого в документе не было указано о переработке продукции в третьих странах.

Вместе с тем, американские власти собираются ввести такие же меры в отношении алкоголя и бриллиантов.

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#минфин
#сша
#россия
#импорт
#продукты
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Россия и Белоруссия победили санкции, заявил вице-премьер РФ Оверчук
Вице-премьер РФ Оверчук: РФ и Белоруссия справились с санкциями
22 декабря 2023, 17:04

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Макроэкономические показатели России и Белоруссии к концу году высокие, несмотря на санкции со стороны Запада. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
В ходе заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства России и Белоруссии он отметил, что в РФ к концу года ожидаются показатели роста ВВП не менее 3,5%. А в Белоруссии по статистике за 11 месяцев он составил 3,8%.

Оверчук подчеркнул, что эти показатели гораздо выше тех, что наблюдаются в Европе, которая и ввела ограничения в отношении двух государств.

Ранее российские политики неоднократно заявляли, что санкционные ограничения Запада имеют обратный задуманному эффект. Так, они оказали негативное воздействие на экономику США и стран Европы, но не сломили Россию, которая нашла способы обхода ограничений.

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#россия
#белоруссия
#санкции
#ограничения
#экономика
#ввп
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Стал известен новый гендиректор переданного Росимуществу автодилера «Рольф»
Новым генеральным директором автодилера «Рольф» стал Алексей Гуляев
22 декабря 2023, 16:26

Фото: istockphoto/Fahroni

Новым генеральным директором автодилера «Рольф», который указом Путина был передан во временное управление Росимуществу, назначен Алексей Гуляев. Ранее он занимал должность операционного директора в российской компании «Авилон,», одном из первых в стране дилеров Ford Motor Company.
В компании «Рольф» подчеркнули, что изменения в руководстве никак не отразятся на работе фирмы. Сохраняются все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнёрами автодилера, передает «РБК». Гуляев приступил к исполнению своих обязанностей 22 декабря. Операционное управление компанией остаётся за первым заместителем гендиректора Светланой Виноградовой.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение о передаче акций компании «Рольф» во временное управление Росимуществу продиктовано исключительно экономической целесообразностью, а также с учётом известной международной экономической конъюнктуры.

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#компании
#рф
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Компания Wildberries выступила учредителем дочерней микрофинансовой организации
22 декабря 2023, 15:25

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Крупнейший в стране маркетплейс Wildberries выступил учредителем дочерней микрофинансовой организации ООО МКК «ВБ Финанс». Информация об этом появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
У онлайн-ретейлера уже есть дочерняя кредитная организация — Вайлдберриз банк. Он был приобретён в 2021 году, напоминает «Интерфакс». Целью обращения компании к банковской деятельности было заявлено развитие направления финансовых сервисов и создание новых продуктов для партнеров и покупателей Wildberries.

В пресс-службе компании заявили, что открытие микрофинансовой организации является логичным продолжением создания юридической базы для развития ключевых направлений бизнеса Wildberries. Одним из первых фирма планирует предложить услуги по кредитованию продавцам. Кроме того, в планах компании регистрация ещё пяти «дочек», команды которых сосредоточатся на развитии и продвижении отдельных видов бизнеса.

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Аналитик Чернов: Доллар на следующей неделе будет не выше 95 рублей
22 декабря 2023, 14:59

Фото: istockphoto.com/Professor25

Аналитик Владимир Чернов спрогнозировал курс доллара на следующей неделе не выше 93-95 рублей.
«Волатильность, скорее всего, будет невысокой, поскольку никакой важной публикации макростатистики на следующей неделе е будет, но иногда в такие недели бывают резкие непредсказуемые движения котировок. Но выше 93-95 рублей стоимость американского доллара на следующей мы не ожидаем», — отметил в беседе с RT Чернов.

Он пояснил, что из-за католического рождества и, в связи с ним, приостановки валютных торгов долларом в США, Канаде и европейских странах, курс американской валюты на Московской бирже будет зависеть от внутреннего спроса и предложения. По словам специалиста, обычно спрос на доллар в последнюю неделю года возрастает, поэтому валюта может подорожать.

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#спрос
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В Подмосковье подбирают участок под индустриальный парк с китайскими инвесторами
22 декабря 2023, 14:13

Фото: Мининвест МО

В Подмосковье рассчитывают создать индустриальный парк с китайскими инвесторами. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Уже подбираем участок и планируем подписание. Сейчас на долю китайских инвесторов приходится около 25 млрд рублей инвестиций. Большинство китайских компаний расположено в бизнес-парке «Гринвуд» в Красногорске. «Гринвуд» – часть госкорпорации China Chengtong Holding Group Ltd. С её руководством обсуждали привлечение китайских инвесторов в регион в ходе визита подмосковной делегации в Китай в октябре», – пояснила Зиновьева в интервью ТАСС.
Помимо этого, она рассказала, что с китайскими партнёрами реализуются логистические проекты. Так, Liaoning Port Group создал в Подмосковье совместно с ОАО «РЖД Терминал» терминально-логистический комплекс «Белый раст». Инвестиции уже составили 11,8 млрд рублей, а общий планируемый объём - 24 млрд.

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#мининвест мо
#экономика
#екатерина зиновьева
#китай
#индустриальный парк
#подмосковье
#московская область
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Власти Подмосковья собираются развивать проекты автомобилестроения с Китаем
22 декабря 2023, 14:08

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область и Китай прорабатывают возможность реализации проектов по автомобилестроению. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«В работе ряд проектов с автомобилестроителями. Мы их детально прорабатывали в ходе поездки с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым в Китай. Там прошли встречи с тремя крупными китайскими компаниями. Мы посетили и сами предприятия. Китай действительно сильно шагнул вперёд в развитии автомобилестроения. Некоторые заводы способны выпускать до одной машины в минуту», – рассказала Зиновьева в интервью ТАСС.
Зампред отметила, что стороны изучали друг друга через призму инвестиционных перспектив. Однако, по е словам, детали возможного сотрудничества раскрывать преждевременно.

Зиновьева напомнила, что один из лидеров по выпуску осевых агрегатов для прицепной техники, китайская компания Huajing, реализует инвестпроект в индустриальном парке «Есипово». Инвестиции только в первый этап проекта оцениваются в 5 млрд рублей.

Подмосковная делегация во главе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым посетила Китай в октябре. Китайская сторона представила производство компании Changan Automobile Group.

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#экономика
#подмосковье
#московская область
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#китай
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Зиновьева: в Подмосковье продолжают работать 186 иностранных компаний
22 декабря 2023, 14:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области работают почти 190 компаний с участием иностранного капитала. Благодаря им в области создали около 100 тыс рабочих мест. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«В регионе всегда было больше всего иностранных производств. Сейчас компаний перешла к российскому менеджменту. Девять работу приостановили, однако стальные продолжают работать. Сегодня в регионе функционируют 186 компаний с участием иностранного капитала, создавших без малого 97 тыс новых рабочих мест. Они представляют 40 стран», – уточнила зампред в интервью ТАСС.
По её оценке, Московская область сохраняет позиции желанного для инвесторов региона.
«Здесь и отстроенная логистика, и большой рынок сбыта, и близость к столице. Плюс почти ничем не ограниченный кадровый рынок», – перечислила преимущества Подмосковья Зиновьева.
Она добавила, что с учётом последних обстоятельств в штатном режиме продолжают работать более 140 иностранных компаний, в том числе «Пепси», «Ашан», «К-Флекс» и другие. Переданы российскому менеджменту и продолжают функционировать ещё шесть, столько же находятся в процессе передачи.

Приостановили деятельность девять компаний, полностью проданы 22. Это, например, «Макдональдс», ставший «Вкусно – и точка», финская «Валио». Заявлено о продаже двух компаний.

Как подчеркнула Зиновьева, ниши ушедших с рынка иностранных компаний занимают другие инвесторы.

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#экономика
#екатерина зиновьева
#компании
#иностранцы
#подмосковье
#московская область
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Греф предложил приватизировать Сбербанк
Греф: приватизация Сбербанка может повысить привлекательность рынка акций
22 декабря 2023, 12:06

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Приватизация Сбербанка позволила бы повысить привлекательность всего рынка и вложить полученные средства в реализацию различных государственных проектов. С таким предложением в эфире телеканала «Россия 24» выступил глава банка Герман Греф.
Он отметил, что стоит приватизировать подавляющее большинство государственных компаний, в том числе и Сбербанк, который имеет довольно привлекательный актив, а значит будет быстро выкуплен.

По словам Грефа, государство могло бы приватизировать 25% Сбербанка, что повлекло бы за собой повышение инвестиционной привлекательности российского рынка и стимулировало бы весь финансовый рынок.

Полученные средства государство могло бы потратить на реализацию различных инфраструктурных проектов, в частности, на строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей.

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#сбербанк
#приватизация
#экономика
#россия
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