Зиновьева спрогнозировала объём экспорта Подмосковья по итогам года в 15 млрд долларов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Объём экспорта продукции Подмосковья по итогам 2023 года достигнет 15 млрд долларов. Такие данные привела зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В 2020 году экспорт Подмосковья был 6,8 млрд долларов, спустя год прибавил 68%. В 2022 году прибавил ещё 19%, поднявшись до отметки 13,6 млрд долларов. В январе-июне уходящего года он составил 5,8 млрд долларов. Ожидаем, что по итогам 2023-го он достигнет 15 млрд долларов», – сказала зампред в интервью ТАСС.По оценке Зиновьевой, среди ключевых позиций подмосковного экспорта – продукция машиностроения, химической промышленности, металлы и изделия из них, а также продукция деревообработки. В списке партнёров Московской области – более 180 стран.
«Ключевые, по данным на первое полугодие этого года, Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция и Объединённые Арабские Эмираты. Причём в этом году товарооборот между Подмосковьем и ОАЭ вырос почти в семь раз. Кроме того, наши экспортёры вышли на новые рынки Уругвая, Ливии, Индонезии, Боснии и Герцеговины, Суринама, Китая – а именно Гонконга, Ирака и Бразилии, Перу и Колумбии», – добавила Зиновьева.Что касается зависимости Подмосковья от импорта, то, мнению Зиновьевой, она всё ещё сохраняется в отдельных сегментах, таких, как фарма, оборудование, упаковка и другие. Однако на фоне реализации проектов импортозамещения идёт стабильное снижение.
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Лора Луганская