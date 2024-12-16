Подмосковный производитель игрушек запускает новый цех в Пушкинском округе

Центробанк на заседании 20 декабря в очередной раз повысит ключевую ставку — на один процентный пункт, до 22%. Об этом заявил бывший глава ЦБ Сергей Дубинин. По е словам, на быстрые изменения в борьбе с инфляцией рассчитывать не придется.