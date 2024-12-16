Подмосковный производитель игрушек запускает новый цех в Пушкинском округе

Фото: пресс-службе Мининвеста МО
В городском округе Пушкинский появился новый цех для обязательной маркировки детских игрушек. Строительство завершил один из крупнейших в России производителей детских конструкторов, подмосковная компания «Мир пластика».
Запустить новый цех компания планирует в начале следующего года. Разрешение уже получено, сообщили зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Новый цех компания построила для проведения обязательной маркировки детских товаров. Она будет введена в следующем году и позволит исключить попадание на прилавки контрафактной продукции, которая может негативное воздействовать на здоровье детей.
Ежегодно «Мир пластика» разрабатывает и вводит в оборот около 50 наименований детских товаров. Готовую продукцию компания поставляет по всей России и в страны СНГ.
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«Компания инвестировала в проект более 20 млн рублей. В ближайшее время на предприятии создадут 25 рабочих мест. Также в этом году компания инвестировала около 50 млн рублей в модернизацию оборудования. На производственной площадке установили новые пресс-формы для расширения ассортимента продукции. Сейчас предприятие производит более 100 тонн игрушек из пластика в месяц», – рассказала Зиновьева.
Новый цех компания построила для проведения обязательной маркировки детских товаров. Она будет введена в следующем году и позволит исключить попадание на прилавки контрафактной продукции, которая может негативное воздействовать на здоровье детей.
Ежегодно «Мир пластика» разрабатывает и вводит в оборот около 50 наименований детских товаров. Готовую продукцию компания поставляет по всей России и в страны СНГ.
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Лора Луганская