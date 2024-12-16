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Подмосковным предпринимателям расскажут, как продвигать личный бренд в интернете

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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18 декабря для подмосковных предпринимателей пройдёт конференция «Тренды в продвижении на 2025 год». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московкой области.
«Спикером выступит предприниматель, интернет-маркетолог и блогер Ильяна Левина. Участники узнают о трендах продвижения и их эффективном внедрении, о том, как меняется потребление. Им расскажут о девяти главных шагах в формировании и продвижении личного бренда. Гости получат готовую стратегию для развития личного бренда в интернете», – говорится в сообщении.
Мероприятие пройдёт с 11:00 до 15:00 по адресу: Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 318 (Точка Кипения Техноград).



Конференция организована центром «Мой бизнес» Московской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Узнать о мероприятии подробнее и зарегистрироваться можно на сайте. Регистрация открыта до 18 декабря. Участие бесплатное.

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#нацпроекты
Нехватку кадров в РФ объяснили разбалансировкой рынка труда
16 декабря 2024, 11:20

Фото: iStock/ insta_photos

Глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров заявил, что российский рынок труда испытывает нехватку квалифицированных работников и на данный момент разбалансирован, поскольку за счет налогового регулирования сфера услуг очень быстро развивается, «перетягивая в себя все больше и больше людей», проинформировала газета «Коммерсантъ».
«Не может в нормально сбалансированной экономике курьер получать больше, чем начинающий токарь… А у нас может. Не может курьер получать в три-пять раз больше, чем учитель начальных классов… А у нас может», — подчеркнул глава сервиса по подбору персонала.

Алексей Захаров отметил, что дефицит кадров подталкивает к ускоренной автоматизации и роботизации. Для них нужны высококвалифицированные сотрудники, а учить будущих инженеров сложно, так как «в школах у нас не хватает минимум 500 тысяч учителей».

Ещё эксперт поддержал идею властей о перераспределении людей по секторам экономики, уточнив, что простым этот процесс не будет, так как речь идет о «системе, которая строилась 15 лет». Он считает, что нужно будет «полностью закрыть тему самозанятости», поскольку на данный момент весомые налоговые выгоды при найме подобных работников «позволяют работодателям в сфере услуг сильно конкурировать по зарплатам с реальным сектором».

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#эксперт
#курьер
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#рынок труда
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Российские банки начали резко урезать лимиты по кредитным картам
16 декабря 2024, 10:55

Фото: iStock/Kenishirotie

Российские банки начали резко урезать лимиты по кредитным картам в ноябре и декабре.
Лимиты сокращаются не только в два раза – иногда доходит и до 20 раз. Такая мера коснулась в основном клиентов, которые имеют высокую нагрузку по долгу или просроченные платежи, пишут «Известия».

Эксперты в интервью изданию подчеркнули, что кредитные организации ограничивают лимиты тем клиентам, которые направляют большую часть своего дохода на обслуживание имеющихся долгов. Отмечается, что банкам легче урезать размер получаемых клиентами средств, чем сталкиваться с дополнительными расходами из-за макропруденциальных лимитов.

В октябре со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро сообщалось, что банки практически перестали повышать лимиты по кредитным картам. Выяснилось, что из 47,1 млн держателей кредиток меньше 3% смогли добиться повышения лимита от банка.

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#банки
#россия
#карты
#эксперты
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В Германии заявили о «загнанных в угол» предприятиях страны
Вице-канцлер Хабек: немецкие предприятия загнаны в угол
15 декабря 2024, 10:52

Фото: iStock/photosvit

Предприятия Германии «загнаны в угол» на фоне проводимой в стране экономической политики. Об этом в интервью газете Bild заявил вице-канцлер и глава Минэкономики ФРГ от партии «Зелёные» Роберт Хабек.
Он подчеркнул, что Германия является экспортной страной, которая нуждается в открытых рынках. А избранный президент США Дональд Трамп и власти Китая стремительно закрывают рынки. Пекин также по всему миру проталкивает свои электромобили, что стало большим ударом для немецкой автомобильной промышленности.

Хабек добавил, что на нынешнюю ситуацию негативно влияет и то, что власти Германии годами не инвестировали во внутреннюю инфраструктуру, налоговые условия и квалифицированных работников.

Эти заявлением Хабек ответил на вопрос о том, перестала ли работать разработанная в Германии бизнес-модель без дешёвого газа из России.

Германия уже пятый год находится в стагнации. В текущем году ВВП страны с поправкой на инфляцию снизится на 0,1%, что следует из прогноза экономического развития страны от Института экономики Германии.

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#экономика
#предприятия
#бизнес
#газ
#россия
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РИА Новости: в ГД разработали программу льготной ипотеки для ветеранов СВО со ставкой 2%
15 декабря 2024, 02:10

Фото: iStock/fizkes

В Госдуме члены комитета по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым разработали программу новой льготной ипотеки в 2% для ветеранов СВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минфин России.
«Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым разработали концепцию новой льготной программы ипотечного кредитования для участников СВО со ставкой 2%», — говорится в сообщении.

Согласно программе, ставка в 2% будет предоставляться как и участникам СВО, так и их супругам. В случае гибели, льготная ипотека станет доступна родителям и совершеннолетним детям при отсутствии супруги или супруга. Программа будет распространяться исключительно на территории субъекта РФ, в котором прописан заемщик и где планируется приобрести жилье.

Лимит в 12 миллионов рублей станет доступен для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов России лимит снижен до 6 миллионов. Для получения ипотеки обязателен 20% первоначальный взнос. Также льготная программа суммируется с иными мерами поддержки.

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#льготная ипотека
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#рф
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Бывший глава Центробанка спрогнозировал очередное повышение ключевой ставки
Экс-глава ЦБ Дубинин: Центробанк поднимет ключевую ставку до 22%
13 декабря 2024, 22:17

Фото: iStock/hank5

Центробанк на заседании 20 декабря в очередной раз повысит ключевую ставку — на один процентный пункт, до 22%. Об этом заявил бывший глава ЦБ Сергей Дубинин. По е словам, на быстрые изменения в борьбе с инфляцией рассчитывать не придется.
«Я много раз говорил, что само по себе увеличение ключевой ставки не приносит немедленного результата в борьбе с инфляцией. Изменения возможны через полгода, но немедленно на какие-то изменения по инфляции, ее сокращения рассчитывать не приходится. В этих условиях, с моей точки зрения, можно не менять ключевую ставку. Ничего не изменится. А вот с точки зрения самого Банка России, мне кажется, все-таки необходимость повышения будет признана», — пояснил экс-руководитель в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем сообщается, что общая задолженность россиян за ЖКХ выросла до 1,5 триллионов рублей. Как отметил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре Общественной Службой Новостей, что к этому приводят высокие цены в сочетании с общим снижением уровня жизни. По его мнению, для исправления сложившейся ситуации с задолженностями нужно не просто упростить процедуру взыскания долгов, но и создать такие условия для россиян, когда тарифы на ЖКХ будут соответствовать их финансовым возможностям.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что Проблемы в сфере ЖКХ в России связаны с изношенной коммунальной инфраструктурой и плохим управлением со стороны глав городов и регионов. По его информации, на сегодняшний день в России в замене нуждается около половины всех инженерных сетей.

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Семь производителей детских товаров Подмосковья представили продукцию в Красногорске
Семь производителей детских товаров представили продукцию в Красногорске
13 декабря 2024, 22:08

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Выставку продукции индустрии детских товаров, произведённых в Подмосковье, показали в Красногорске на координационном совете по промышленности «О задачах по развитию производства детских товаров в России до 2030 года». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Продукцию представили семь региональных компаний.
«На координационном совете свою продукцию представили семь подмосковных компаний, в том числе производители обуви, игрушек, товаров для мам и малышей. Гости оценили разнообразие и качество изделий», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Так, ватную продукцию и средства гигиены привёз в Красногорск «Коттон Клаб», игрушки и настольные игры из картона – «Степ Пазл», пластиковые игрушки и игры – «Мир пластика», настольные игры и сборные модели – «Звезда», детскую обувь «Котофей» – «Егорьевск-обувь», игрушки – «Десятое королевство», детские пластиковые бытовых товары – «Бытпласт».

По данным министерства, многие из этих производителей постоянно пользуются поддержкой правительства Московской области, участвуют в выставках при помощи Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#производство
#дети
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В Подмосковье реализуют 10 инвестпроектов по производству детских товаров
13 декабря 2024, 20:42

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области с 2022 года было заявлено 10 инвестпроектов индустрии детских товаров. Об этом зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила на заседании Координационного совета по промышленности «О задачах по развитию производства детских товаров в России до 2030 года».
«В 2022 году почти вся индустрия детских товаров была отнесена к сфере импортозамещения. Это стало стимулом для активной инвестиционной деятельности. В Подмосковье за этот период было заявлено к реализации 10 инвестпроектов индустрии детских товаров. Суммарный объем инвестиций превышает 19 млрд рублей. Часть предприятий уже выпускают продукцию, другие проекты ещё в стадии реализации», – сказала Зиновьева.
Она отметила, что проекты реализуются в самых разных направлениях – это детское питание, игрушки и многое другое.

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#московская область
#экономика
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#экономика и инвестиции в подмосковье
#екатерина зиновьева
#дети
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Подмосковье занимает первое место в России по числу производств детских товаров
13 декабря 2024, 20:19

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В индустрии детских товаров в Подмосковье работают более 150 промышленных предприятий. По этому показателю регион занимает первое место в России, заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Развитие индустрии детских товаров в Московкой области обсудили на координационном совете по промышленности.
«Индустрия детских товаров – важная часть экономики региона. В этой сфере работают около 150 промышленных компаний – больше, чем в любом другом регионе страны. В ней заняты свыше 10 тыс. человек. Область занимает второе место в России по объему экспорта детских и спортивных товаров. По сравнению с прошлым годом в Подмосковье экспорт такой продукции увеличился втрое», – сказала Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что в регионе активно развивают этот сектор, предоставляя меры поддержки для разных проектов. Так, для реализации новых инвестпроектов в регионе работает программа «Земля за 1 рубль», облегчающая строительство нового производства.

Крупные предприятия могут стать участниками нацпроекта «Производительность труда», получить субсидии для компенсации затрат на модернизацию и лизинг оборудования. Для МСП, работающих в индустрии детских товаров, тоже имеются программы господдержки. Например, субсидия при выходе на «Маркетплейсы» позволяет предприятиям компенсировать затраты на реализацию продукции через интернет-магазины.

Кроме того, социальным предприятиям в Московской области доступны гранты на компенсацию затрат на ведение деятельности. Помимо этого, доступны льготное кредитование, микрозаймы, гарантийная поддержка и многое другое. Подробнее о мерах поддержки в Московской области можно узнать на региональном инвестпортале.

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#промышленность
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Некоторые терминалы с 1 января могут перестать принимать карты Visa и MasterCard
13 декабря 2024, 19:54

Фото: iStock/2Ban

С 1 января 2025 года некоторые терминалы могут перестать принимать карты платежных систем MasterCard и Visa. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на уведомления некоторым клиентам Т-Банка.
В уведомлениях для пользователей банка сообщается, что с онлайн-платежами проблем возникнуть не должно. При этом финансовая организация рекомендует использовать карту платежной системы «Мир» для стабильной оплаты и иных операций.

Напомним, Visa и Mastercard ограничили работу в РФ весной 2022 года по причине ситуации вокруг Украины. В то же время карты этих платежных систем всех российских банков продолжили работать в стране.

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