Подмосковным предпринимателям расскажут, как продвигать личный бренд в интернете

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
18 декабря для подмосковных предпринимателей пройдёт конференция «Тренды в продвижении на 2025 год». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московкой области.
«Спикером выступит предприниматель, интернет-маркетолог и блогер Ильяна Левина. Участники узнают о трендах продвижения и их эффективном внедрении, о том, как меняется потребление. Им расскажут о девяти главных шагах в формировании и продвижении личного бренда. Гости получат готовую стратегию для развития личного бренда в интернете», – говорится в сообщении.Мероприятие пройдёт с 11:00 до 15:00 по адресу: Москва, проспект Мира, д. 119, стр. 318 (Точка Кипения Техноград).
Конференция организована центром «Мой бизнес» Московской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Узнать о мероприятии подробнее и зарегистрироваться можно на сайте. Регистрация открыта до 18 декабря. Участие бесплатное.
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