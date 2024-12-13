Семь производителей детских товаров Подмосковья представили продукцию в Красногорске

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Выставку продукции индустрии детских товаров, произведённых в Подмосковье, показали в Красногорске на координационном совете по промышленности «О задачах по развитию производства детских товаров в России до 2030 года». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Продукцию представили семь региональных компаний.
Так, ватную продукцию и средства гигиены привёз в Красногорск «Коттон Клаб», игрушки и настольные игры из картона – «Степ Пазл», пластиковые игрушки и игры – «Мир пластика», настольные игры и сборные модели – «Звезда», детскую обувь «Котофей» – «Егорьевск-обувь», игрушки – «Десятое королевство», детские пластиковые бытовых товары – «Бытпласт».
По данным министерства, многие из этих производителей постоянно пользуются поддержкой правительства Московской области, участвуют в выставках при помощи Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
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«На координационном совете свою продукцию представили семь подмосковных компаний, в том числе производители обуви, игрушек, товаров для мам и малышей. Гости оценили разнообразие и качество изделий», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Так, ватную продукцию и средства гигиены привёз в Красногорск «Коттон Клаб», игрушки и настольные игры из картона – «Степ Пазл», пластиковые игрушки и игры – «Мир пластика», настольные игры и сборные модели – «Звезда», детскую обувь «Котофей» – «Егорьевск-обувь», игрушки – «Десятое королевство», детские пластиковые бытовых товары – «Бытпласт».
По данным министерства, многие из этих производителей постоянно пользуются поддержкой правительства Московской области, участвуют в выставках при помощи Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
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Лора Луганская