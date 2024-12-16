Воробьёв: ещё в пяти подмосковных округах начали строить индустриальные парки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области стартовало строительство новых индустриальных парков, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Он напомнил, что сейчас в регионе уже работают 72 индустриальных парка.
«Мы начали строительство новых, современных парков. Они занимают порядка 100 га в пяти локациях. Пять, соответственно, у нас в следующем периоде. Это Одинцово, Жуковский, Раменский, Ленинский и Дмитровский городские округа», – сказал Воробьёв.Как подчеркнул губернатор, новые индустриальные парки необходимы для развития инновационного бизнеса.
«Мы видим приход иностранных инвесторов – Индии, Китая, Турции, Таиланда, Узбекистана, Белоруссии, Объединённых Арабских Эмиратов. Эта работа для нас крайне важна», – подчеркнул глава региона.Он также добавил, что в Подмосковье планируют расширять возможности контейнерных терминалов. Через эти терминалы планируется отправлять на экспорт всё, что представляет интерес, в частности, – в Китае.
Воробьёв также отметил, что инвестиции в регионе в этом году составят 1 трлн 700 млрд рублей. Он назвал эту цифру хорошей.
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