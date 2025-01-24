В Подмосковье за год провели более 61 тыс. исследований молочной продукции

По рыночной ипотеке со ставкой от 24% до 29,7% на данный момент заключается лишь около 10% сделок. Об этом заявил вице-президент Гильдии риелторов, директор компании «Премьер-недвижимость» Руслан Садреев в беседе с «Татар-информом».