В Подмосковье за год провели более 61 тыс. исследований молочной продукции

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Свыше 61 тысячи исследований качества молока и молочной продукции провели специалисты ветеринарно-санитарных лабораторий Московской области в 2024 году, чтобы негодные товары не попали на прилавки рынков и ярмарок, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В рамках исследований эксперты оценивали органолептические показатели продукта, включая внешний вид, цвет, запах, консистенцию и вкус. Оценивается также кислотность и содержание жира, белка и сухого обезжиренного молочного остатка: по этому показателю выявляется разбавленное молоко», — говорится в сообщении.По итогам проверок за год с продажи сняли 1.3 кг молочной продукции и молока. Причиной стало выявление в пробах примеси крахмала.
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Лев Каштанов