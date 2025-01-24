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В Подмосковье за год провели более 61 тыс. исследований молочной продукции

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Свыше 61 тысячи исследований качества молока и молочной продукции провели специалисты ветеринарно-санитарных лабораторий Московской области в 2024 году, чтобы негодные товары не попали на прилавки рынков и ярмарок, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.


«В рамках исследований эксперты оценивали органолептические показатели продукта, включая внешний вид, цвет, запах, консистенцию и вкус. Оценивается также кислотность и содержание жира, белка и сухого обезжиренного молочного остатка: по этому показателю выявляется разбавленное молоко», — говорится в сообщении.
По итогам проверок за год с продажи сняли 1.3 кг молочной продукции и молока. Причиной стало выявление в пробах примеси крахмала.

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#молоко
#московская область
#подмосковье
Автоэксперт Моржаретто: продажи новых авто в РФ упадут на 20% из-за утильсбора
24 января 2025, 14:59

Фото: iStock/Fahroni

Продажи новых легковых автомобилей в России упадут на 15-20% в 2025 году из-за повышения утилизационного сбора. Об этом заявил член Общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто.
По его мнению, соотношение долей отечественных и иностранных машин в этом году останется таким же, как и в предыдущем.
«Соотношение каким было, таким и останется: 30% на отечественные бренды, 60% — на китайские и 10% — параллельный импорт», — поделился прогнозом эксперт в беседе с «Татар-информом».
Изменений в этом соотношении Моржаретто не ожидает и подчеркивает, что если они и произойдут, то коснутся лишь роста доли российского автопрома.

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#рф
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Подмосковных производителей пригласили на международную выставку UzFood
24 января 2025, 14:20

Фото: istockphoto.com/Maryna Petrenko

Принять участие в международной выставке в сфере пищевой промышленности в Узбекистане UzFood-2025 могут компании-производители из Подмосковья, содействие им окажет Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Представить свою продукцию на выставке подмосковные компании смогут на коллективном стенде Московской области. При этом Фонд берёт на себя оплату аренды площадей и регистрационных сборов, а также застройку коллективного стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, лингвистическое и техническое сопровождение переговоров», — говорится в сообщении.
Зарегистрироваться на участие в UzFood-2025 можно до 26 января включительно по ссылке. Вопросы по выставке предприниматели могут задать специалисту Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области Ольге Матвеевой по почте matveeva@exportmo.ru, а также по телефону: 8-495-150-39-41 (добавочный 11).

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#выставка
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#подмосковье
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В Подольске стартует строительство кабельного производства
24 января 2025, 12:10

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производственно-складской комплекс по изготовлению кабельной продукции построит компания «Электропровод» в городском округе Подольск, все разрешения для выхода на стройплощадку уже получены, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Компания «Электропровод» планирует построить пятиэтажный производственно-складской комплекс, общая площадь комплекса составит около 4,8 тыс. квадратных метров. Инвестиции в проект оцениваются в 200 миллионов рублей. Благодаря новому производству в округе появится ещё 25 рабочих мест», — сказала зампред подмосковного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Отмечается, что на предприятии в Подольске компания «Электропровод» планирует выпускать специализированную кабельную продукцию для нужд метрополитена и РЖД.

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#инвестиции
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В Подмосковье за год реализуют порядка 30 инвестпроектов в сельском хозяйстве
23 января 2025, 22:03

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье в этом году планируется реализовать около 30 инвестиционных проектов в сфере агропрома. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

«Агропромышленный комплекс Подмосковья активно развивается. Реализуются инвестпроекты, появляются новые направления экспорта, увеличиваются производственные мощности предприятий. В этом году в регионе будет реализовано около 30 инвестпроектов в сфере АПК. Это касается растениеводства, пищевой переработки, производства яиц, создания молочно-товарных ферм и строительства овощехранилищ», – отметил Двойных.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Он добавил, что Московская область – один из самых привлекательных для инвесторов регионов за счёт близости к столице, развитой транспортно-логистической инфраструктуры, широкого рынка сбыта и мер государственной поддержки.

По данным подмосковного Минсельхозпрода, суммарный объём инвестиций составит 40 млрд рублей. За счёт ввода объектов в эксплуатацию будет создано более 2,5 тыс. дополнительных рабочих мест.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В прошлом году в регионе удалось реализовать 16 крупных инвестпроектов – введены в эксплуатацию хранилища и пищевые предприятия.

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Депутат Мособлдумы Володин: конкуренция Подмосковья с Москвой выгодна жителям
23 января 2025, 20:17

Фото: Радио 1

Самый масштабный закон, принятый Московской областной думой, – закон о бюджете.
Такое мнение в эфире «Радио 1» высказал член комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Мособлдумы Роман Володин.
«Все законопроекты, которые мы принимаем, безусловно, важные. Но самый масштабный – это закон о бюджете. У нас бюджет состоит из 19 государственных программ, и мы заранее понимаем, какая сумма пойдет на какую программу. Потом эти программы детализируются, и мы как депутаты контролируем их исполнение. По сути, это ежегодный план. И когда мы принимаем закон о бюджете, потом мы принимаем закон об исполнении бюджета. Это очень важно. Когда программы исполнены, по сути, план реализован. Это больницы, детские сады, образование, это всё. И мне кажется, что пока правительству Московской области и Мособлдуме удаётся реализовывать план, который мы ставим перед собой. Это ключевая заслуга, поэтому здесь можно аплодировать правительству», – считает депутат.
Фото: Радио 1

Володин также отметил рост доходов консолидированного бюджета Подмосковья на 19%.
«Первое, что мы видим, хотя везде слышим, что у нас кризис, – рост доходов нашего консолидированного бюджета на 19%. То есть по 2024 году мы фиксируем цифры в районе 1,3 трлн рублей. То, что есть рост, говорит о том, что у нас повышаются зарплаты, потому что основные налоги, которые идут в региональный бюджет, это НДФЛ, налог на прибыль. Появляются новые рабочие места. Мы видим развитие. Это говорит о том, что экономическая политика движется в правильном направлении», – уверен подмосковный парламентарий.

Фото: Радио 1

Кроме того, Роман Володин заметил, что при огромной разнице в бюджете Подмосковье по некоторым направлениями в экономическом плане побеждает Москву.
«Бюджет Москвы – 4,2-4,3 трлн рублей, и жителей там побольше. Бюджет Тверской области – 120 млрд рублей. У нас, как я сказал, – 1,3 трлн. Иногда Тверская область жалуется, что трудовые ресурсы перемещаются в Подмосковье. Мы часто слышим, что трудовые ресурсы из Московской области мигрируют в Москву, и все почему-то это критикуют. Но я считаю, что наоборот, для нас большой успех то, что рядом такой рынок. Логистика имеет принципиальное значение. Хорошо, что наши жители находят рабочие места. Они возвращаются к нам. У нас растёт торговля. Соответственно, они тратят средства на территории Московской области. Основная задача, как мне кажется, – в рамках здоровой конкуренции давать альтернативу, то есть каким-то образом в экономическом плане побеждать Москву», – сказал собеседник «Радио 1».

Фото: Радио 1

По наблюдению парламентария, некоторые столичные компании и многие москвичи перемещаются в Подмосковье, так как региону есть что предложить.
«Сейчас у нас развиваются индустриальные парки. Губернатор месяцев 6-7 назад сказал об этом. Компании из Москвы перемещаются к нам. Соответственно и жители будут оставаться у нас. Это и есть экономическая политика. Квадратный метр жилья у нас дешевле. У нас красивые парки, у нас есть что предложить. Таким вот образом выстраивается экономическая политика, которая позволяет раскрыть весь потенциал. Конкурировать тяжело, потому что Москва – это лидер. Не надо бояться говорить о том, что мы конкурируем. Чем выше эта конкуренция, тем больше от этого получат жители. Будут рабочие места, будут быстрее модернизироваться больницы, сады. Это нормально, это здорово», – заключил депутат.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что доходы в бюджет Подмосковья за 11 месяцев 2024 года выросли на 20% по сравнению с прошлогодним показателем. Общая сумма составляет 1 трлн 180 млрд рублей. По словам главы региона, источник этого роста – предприятия, предприниматели и инвесторы. Благодаря им в регионе растут доходы, зарплаты, создаются новые рабочие места.

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#бюджет
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Подмосковный бизнес в 2024 году арендовал за 1 рубль 149 объектов недвижимости
23 января 2025, 18:04

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В 2024 году инвесторы получили в Подмосковье в аренду почти 150 объектов недвижимости по льготной программе «Недвижимость за 1 рубль». В 2025-м программа продолжает действие, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что за последний год в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль» бизнесу было предоставлено 149 помещений и зданий. Она отметила, что планируемый объем инвестиций в проекты превысил 630 миллионов рублей, и в результате будет создано более 580 рабочих мест.

Программа работает в Подмосковье с 2023 года. За это время в аренду по льготной ставке бизнесу передали около 300 объектов. Компании планируют инвестировать в свои проекты порядка 1,5 млрд рублей и создать более 1,4 тыс. рабочих мест.

«Программа востребована, малый и средний бизнес активно ею пользуется. Сегодня предпринимателям в рамках этой меры поддержки на Инвестпортале доступно более 160 объектов недвижимости. Планируем в этом году включить ещё 200 муниципальных объектов. Также в планах на этот год – начать реализовывать по той же льготной программе объекты, находящиеся в областной собственности», – отметил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.
Программа «Недвижимость за 1 рубль» предусматривает аренду объектов с износом более 80% за 1 рубль в год. Если износ меньше, арендная плата рассчитывается исходя из налога на недвижимость — 2,2% от кадастровой стоимости. Условие программы – в течение полутора лет провести капремонт или реконструкцию за три года. Срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания – до 15.

Доступные в рамках программы объекты недвижимости можно найти на Инвестиционном портале Московской области. Для этого нужно воспользоваться фильтром по типу объекта «Недвижимость», а затем выбрать «Недвижимость за 1 рубль». На том же портале можно подать заявку на получение выбранного объекта.

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Компания из Сергиева Посада в этом году выпустит 40 новых косметических средств
23 января 2025, 17:00

Фото: пресс-служба компания Elian

Компания Elian Group за прошедший год выпустила 10,5 млн единиц продукции, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья. Компания находится в Сергиевом Посаде и специализируется на производстве косметических средств.
Фото: пресс-служба компания Elian

Косметика производится как под собственными торговыми марками Elian Russia, Yolo и Tint Me, так и под заказ – под брендами других компаний.
«Цель предприятия на 2025 год – увеличить производственные мощности и расширить рынки сбыта. Продукция продаётся не только в России, но и поставляется в Объединённые Арабские Эмираты, Узбекистан, Ирак, Белоруссию и Казахстан. В I квартале этого года компания планирует поставить первую партию продукции на китайские торговые площадки. Также в планах – запустить работу с новым дистрибьютором в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что сейчас компания завершает строительство складского комплекса. После его ввода планируется расширить площади производственных и офисных помещений. Объём инвестиций в новые проекты составит 80 млн рублей.

Фото: пресс-служба компания Elian

Выпуском декоративной косметики компания занимается более 20 лет. В прошлом году она запустила под брендом Elian 24 новинки – базовые средства и лимитированные продукты из сезонных коллекций.
«Благодаря расширению ассортимента и дистрибьюции на новые рынки нам удалось значительно увеличить объём выпускаемой продукции. Лидерами стали основа под макияж, тональный крем и жидкие румяна. В этом году планируем выпустить ещё около 40 новинок», – поделилась планами гендиректор компании Elian Ксения Бондаренко.
Перед поступлением в продажу все косметические средства предприятия проходят тестирование и контроль как в собственной лаборатории компании, так и в авторизованных лабораториях Москвы и Подмосковья.

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Риелтор раскрыл, сколько сделок заключается по рыночной ипотеке
Эксперт Садреев: по рыночной ипотеке заключается лишь 10% сделок
23 января 2025, 16:08

Фото: iStock/Diy13

По рыночной ипотеке со ставкой от 24% до 29,7% на данный момент заключается лишь около 10% сделок. Об этом заявил вице-президент Гильдии риелторов, директор компании «Премьер-недвижимость» Руслан Садреев в беседе с «Татар-информом».
При этом, по его информации, при низких ставках таких сделок было около 40-50%.
«По нашим наблюдениям, в период низких ставок с привлечением рыночной ипотеки заключалось около 40–50% сделок. Сегодня — не более 10%. Стоит уточнить, что низкие ставки — это до 13-14% годовых, они достаточно лояльны для покупки недвижимости с учетом инфляции», — пояснил эксперт.
Тем временем президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, заявила, что изменений в ближайшее время в этой сфере ждать не стоит. Она подчеркнула, что все зависит от ключевой ставки, которую назначает Центробанк, а тенденций к ее снижению в настоящий момент нет.

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В Подмосковье за год провели более 2,5 тыс. консультаций для фермеров
23 января 2025, 16:06

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 2,5 тыс. консультаций по вопросам получения государственной поддержки провели для подмосковных сельхозпроизводителей в Центр компетенций Московской области в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 2024 году, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
«В минувшем году специалисты Центра компетенций обработали более 2,5 тысяч обращений. Здесь фермерам оказывают квалифицированную помощь при подготовке документов для получения грантов и субсидий, консультируют по вопросам получения участков в аренду и безвозмездное пользование. Кроме того, здесь начинающему фермеру помогут выбрать перспективное направление деятельности, подберут варианты участков и расскажут, как оформить право собственности», — говорится в сообщении.
Центр компетенций Московской области в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Консультацию можно получить по телефону 7-498-602-29-19.

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#минсельхозпрод мо
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#подмосковье
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