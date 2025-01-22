Подмосковный производитель первым в мире разместил детскую площадку на борту саудовского самолёта

Видео: пресс-служба компании «Лебер»
Компания «Лебер» стала первым в мире производителем, установившим научную детскую площадку внутри лайнера «Боинг 777». Компания занимается производством и установкой детских игровых и спортивных площадок, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Самолёт стал частью новой туристической зоны в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На площадке, стилизованной под взлётно-посадочную полосу, установили три настоящих авиалайнера, а внутри оборудовали ресторан, комнату страха и интерактивную зону. Там находится и научный детский игровой центр «Лебер».
Фото: пресс-служба компании «Лебер»
Идея создания научных игровых площадок для детей появилась в 2020 году. Компания работала над концепцией вместе с командой МГУ. В итоге была разработана серия интерактивных модулей, которая знакомит детей с фундаментальными принципами физики, позволяя исследовать свет, звук и электричество.
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Фото: пресс-служба компании «Лебер»
«Мы установили семь образовательных модулей, в каждом из которых можно провести эксперимент и изучить физические явления. Например, «Театр теней» познакомит с оптическими эффектами, «Электрический лабиринт» объяснит, как двигаются электроды, «Береговой маяк» научит различать галогенные, люминесцентные и светодиодные лампы. Научная детская площадка находится в самолёте, который является частью экспозиции. Но при желании такое оборудование можно установить и в действующем авиалайнере», – отметил гендиректор компании «Лебер» Артём Сорокин.Фото: пресс-служба компании «Лебер»
Идея создания научных игровых площадок для детей появилась в 2020 году. Компания работала над концепцией вместе с командой МГУ. В итоге была разработана серия интерактивных модулей, которая знакомит детей с фундаментальными принципами физики, позволяя исследовать свет, звук и электричество.
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Лора Луганская