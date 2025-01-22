В Подмосковье появится завод по производству всех видов косметики

Фото: пресс-служба компании «Аравия»
В городском округе Протвино появится производство косметической и гигиенической продукции. Подготовительные работы для запуска первой очереди завершает компания «Аравия», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Фото: пресс-служба компании «Аравия»
Новый объект рассчитывают запустить в 1 квартале этого года. Участок для строительства завода компании предоставили по региональной программе «Земля за 1 рубль». Инвестиции в реализацию первой очереди уже составили 700 млн рублей.
Она добавила, что после ввода в эксплуатацию всего комплекса на предприятии будет создано около 200 новых рабочих мест. Производственную площадку оснастят современным высокотехнологичным оборудованием. Там будут производить все виды уходовой косметики – кремы, сыворотки, маски, скрабы, шампуни, гели, декоративную косметику.
Продукция «Аравии» продаётся сейчас во всех странах СНГ.
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Новый объект рассчитывают запустить в 1 квартале этого года. Участок для строительства завода компании предоставили по региональной программе «Земля за 1 рубль». Инвестиции в реализацию первой очереди уже составили 700 млн рублей.
«За счёт запуска новых производственных площадок компания расширит объём выпускаемой продукции. После выхода нового комплекса на полную мощность, предприятие сможет в год производить до 35 млн единиц уходовых косметических средств, которые в дальнейшем будут поставляться по всей России и в страны СНГ», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Фото: пресс-служба компании «Аравия»
Она добавила, что после ввода в эксплуатацию всего комплекса на предприятии будет создано около 200 новых рабочих мест. Производственную площадку оснастят современным высокотехнологичным оборудованием. Там будут производить все виды уходовой косметики – кремы, сыворотки, маски, скрабы, шампуни, гели, декоративную косметику.
Продукция «Аравии» продаётся сейчас во всех странах СНГ.
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Лора Луганская