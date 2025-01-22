Ветслужбы Подмосковья провели более 9 тыс. исследований яиц

Видео: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Более 9 тысяч диагностических исследований яиц провели специалисты ветсанлабораторий министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в минувшем году, всего было отобрано 5,5 тыс. проб, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе исследований использовалась овоскопия, позволяющая заметить мелкие трещины и проверить состояние желтка и белка, а также органолептические проверки, при которых определяется запах и цвет продукта, соотношение отдельных частей белка и консистенцию», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что в государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы проверяют продукцию, которую реализуют на подмосковных ярмарках и рынках. Всего в регионе действует 79 таких лабораторий, в них работают 123 специалиста.
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Лев Каштанов