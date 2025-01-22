Жители Подмосковья купили за месяц более 3 тыс. тонн печенья

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Свыше 3 тысяч тонн печенья приобрели в Московской области в декабре 2024 года, об этом сообщили в пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В подмосковных магазинах представлен широкий ассортимент данного вида продукции, и эта продукция пользуется популярностью: в декабре минувшего года было приобретено более 3 тыс. тонн печенья», — говорится в сообщении.Отмечается, что на территории Московской области расположено несколько предприятий, производящих печенье. В их числе ООО «Сладкий рай», ООО «Восторг», ОАО «Хлебпром», ООО «Жуковский хлеб» и другие.
Ранее сообщалось, что урожай столовой свёклы, выращенной в Московской области в открытом грунте, в прошлом году составил 56,3 тыс. тонн.
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Лев Каштанов