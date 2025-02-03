Подмосковный производитель утеплителя вложит ещё 4 млрд рублей в модернизацию

Фото: пресс-служба компании «ТЕХНОНИКОЛЬ СВ»
Завод по выпуску утеплителя на основе стекловолокна «ТЕХНОНИКОЛЬ СВ» в Серпухове модернизирует производство. В прошлом году вложения компании составили 1,5 млрд рублей, а в 2025-м объём инвестиций будет кратно увеличен, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Плановый объём инвестиций в развитие предприятия – 4 млрд рублей. Деньги направят на продолжение масштабной программы по модернизации предприятия и развитие производства.
По данным ведомства, в 2024 году на заводе в Серпухове изготовили более 2 млн куб. м минеральной ваты на основе стекловолокна. Расширена номенклатура продукции. Это материалы для тепло- и звукоизоляции жилых, общественных и промышленных зданий.
Часть инвестиций 2025 года – 2,5 млрд рублей – направят на продолжение масштабной реконструкции завода, рассчитанной до апреля 2026-го. Она позволит усовершенствовать технологические процессы, повысить производительность линий и улучшить качество продукции, а также уменьшить воздействие на окружающую среду. Ещё 1,5 млрд рублей направят на запуск новых продуктов и улучшение условий труда.
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«Модернизация завода стартовала в прошлом году, в течение которого в проект было инвестировано 1,5 млрд рублей. В результате по итогам года производственная мощность завода увеличена на 11%», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По данным ведомства, в 2024 году на заводе в Серпухове изготовили более 2 млн куб. м минеральной ваты на основе стекловолокна. Расширена номенклатура продукции. Это материалы для тепло- и звукоизоляции жилых, общественных и промышленных зданий.
Часть инвестиций 2025 года – 2,5 млрд рублей – направят на продолжение масштабной реконструкции завода, рассчитанной до апреля 2026-го. Она позволит усовершенствовать технологические процессы, повысить производительность линий и улучшить качество продукции, а также уменьшить воздействие на окружающую среду. Ещё 1,5 млрд рублей направят на запуск новых продуктов и улучшение условий труда.
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Лора Луганская