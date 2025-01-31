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Жители Подмосковья ежедневно покупали в декабре более 200 тыс. кг сыра

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Жители Московской области за декабрь купили более 6 тыс. тонн сыра, изготовленного в разных регионах России, в том числе Подмосковья. В день покупали более 200 тыс. кг этого продукта, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.


«Сыр – молочный продукт, получаемый путём свёртывания молока на закваске и сычужном ферменте. Имеется множество видов сыра, отличающихся по вкусу, текстуре и аромату – фета, бри, моцарелла, чеддер и другие. Во всех разновидностях сыра содержится кальций, необходимый для здоровья костей и зубов, а также белки и витамины», – рассказали в министерстве.
Крупнейшими подмосковными производителями сыра там назвали ООО «Лакталис Истра», ООО «Бест Панорамик» в Чехове и ООО «Продукты деревни» в Шатуре.

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#торговля
#сыр
#подмосковье
#московская область
#экономика
Подмосковье стало лидером по лизинговой поддержке субъектов МСП по итогам года
31 января 2025, 21:13

Фото: iStock / scyther5

Московская область по итогам прошедшего года заняла первое место среди российских регионов по объему лизинговой поддержки, полученной субъектами малого и среднего предпринимательства от АО «МСП Лизинг».
Такой статистикой поделилась зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В 2024 году подмосковные предприниматели получили 586,6 млн рублей льготного лизингового финансирования от «МСП Лизинг». Это 12,8% от общего объёма такой поддержки, предоставленной российским субъектам малого и среднего предпринимательства в прошлом году. Всего лизинговым инструментом развития в 2024-м воспользовались 48 подмосковных компаний», – уточнила Зиновьева.
Льготная программа лизинга открывает доступ малому бизнесу к модернизации и увеличению производственных мощностей за счет приобретения современного оборудования по пониженным ставкам.

По данным Корпорации МСП, дочерней структурой которой является АО «МСП Лизинг», 51% объёма льготной лизинговой поддержки было предоставлено в минувшем году предприятиям машиностроения и металлообработки. На химическую отрасль и пищевую промышленность пришлось по 12%.

В топ-5 регионов по объёму полученной предпринимателями поддержки, помимо Московской области, также вошли Санкт-Петербург (6,3%), Калужская (5,2%), Свердловская и Тверская области (по 4%).

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#подмосковье
#московская область
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#екатерина зиновьева
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#мсп
#мсб
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Предпринимателей из Мытищ оштрафуют за торговлю алкоголем рядом со школами
31 января 2025, 17:52

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели контрольные закупки в девяти продуктовых магазинах городского округа Мытищи. Как выяснилось, они торговали алкогольной продукцией, хотя располагались возле образовательных учреждений, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Выявлен ряд нарушений. Прекращена торговля в доме №24А по улице Сукромка, №24 по улице Борисовка, №1 на 3-ей Парковой улице, №15 к. 171 на Олимпийском проспекте и в доме №4 по улице Стрелковой. Составлены протоколы по статьям КоАП, несанкционированная продукция выведена из оборота», – отметили в ведомстве.
Поимо этого, проводится административное расследование в отношении трёх индивидуальных предпринимателей. Им грозят штрафы от 10 до 40 тыс. рублей. Штраф для ещё одного юридического лица штраф может составить до 300 тыс. рублей.

Как отметили в Минсельхозпроде Подмосковья, подобные проверки проводят проводятся по всему региону. Цель – проконтролировать соблюдение участниками рынка законов в сфере розничной продажи алкоголя, в том числе её запрета менее чем в 100 м от образовательных учреждений.

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#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
#проверки
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#штрафы
#мытищи
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Срок доставки грузов из Подмосковья в Китай сократят до 10 дней
31 января 2025, 14:45

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Срок доставки грузов из Подмосковья в Китай сократится до 10 дней благодаря международному проекту CRK Terminal. Об этом рассказал замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Адиль Ганцов на стратегической сессии по вопросам развития экспорта в КНР, которую провёл Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.
Сессия собрала около 40 участников – ключевых экспортёров и экспортно-ориентированных предприятий, представителей регионального управления, органов власти. Обсуждали использование новых логистических проектов, созданных в Подмосковье, включая транспортно-логистический центр «Селятино». ТЛЦ находится в Наро-Фоминском городском округе. ​
«В прошлом году в Московской области была создана новая точка для бесшовного экспорта в КНР с партнёрами из Казахстана и Китая – CRK Terminal, где ТЛЦ «Селятино» является ключевым игроком международного проекта. Центр продолжает развиваться. Инвестиции в проект составили 14 млрд рублей. Сегодня ТЛЦ «Селятино» – самый быстрый вариант доставки грузов из Подмосковья в китайский город Сиань провинции Шэньси. Срок доставки составляет 9-10 дней», – отметил Ганцов.
Он добавил, что, помимо ТЛЦ «Селятино», в Подмосковье развивается ТЛЦ «Белый Раст», который также активно наращивает товарооборот по маршруту Московская область – КНР. ТЛЦ «Селятино» – ключевой объект международного проекта CRK Terminal (China-Russia – Kazakhstan Terminal) в России. CRK – трёхсторонний проект Подмосковья, Китая и Казахстана по развитию транспортного маршрута и инфраструктуры в рамках торгового сотрудничества трёх стран.

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#экономика
#подмосковье
#московская область
#экономика и инвестиции в подмосковье
#россия
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#экспорт
#мининвест мо
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В Подмосковье построили предприятие по ремонту карданных валов
31 января 2025, 14:17

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Производственный корпус по ремонту и замене карданных валов грузовых автомобилей построил в Бронницах торговый дом «Еврокардан», объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Общая площадь нового корпуса составляет свыше тысячи квадратных метров. За одну смену здесь смогут поменять и настроить карданные валы в среднем у десяти грузовиков», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что на предприятиях торгового дома «Еврокардан» свои машины обслуживают такие компании, как «Газпромнефть», «X5 Retail Group», «Грузовичкофф», РЖД и другие.

Возведение производственного корпуса в Бронницах сопровождали специалисты Центра содействия строительству при правительстве Московской области.

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#главгосстройнадзор мо
#бронницы
#производство
#цсс
#строительство
#экономика
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Для бизнесменов Подмосковья проведут вебинар по экспорту в Бразилию
31 января 2025, 13:39

Фото: istockphoto.com/blinow61

Бесплатный вебинар по теме экспорта «Час с торговым представителем РФ в Федеративной Республике Бразилия» проведут для предпринимателей Московской области во вторник, 4 февраля, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвества.
«Вебинар рассчитан на представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в выходе на бразильский рынок. Спикер вебинара — торговый представитель России в Бразилии Виктор Шереметкер — расскажет об экономической ситуации в Бразилии, возможностях для развития бизнеса, основных направлениях торговли, о рисках и вызовах, а также о государственной поддержке», — говорится в сообщении.
Вебинар будет проходить с 14:00 до 15:00. Необходима предварительная онлайн-регистрация. Она завершится в 10 утра 4 февраля. После регистрации ссылка на вебинар придёт на электронную почту.

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#мининвест мо
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#экспорт
#мсб
#мсп
#бразилия
#московская область
#подмосковье
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Компаниям из Подмосковья помогут принять участие в международных выставках
31 января 2025, 10:24

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Стать участниками 17 международных выставок, которые будут проводиться в разных странах в 2025 году, смогут компании из Подмосковья с помощью Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«Мы стремимся сделать выход на экспорт для подмосковных компаний понятным, простым и быстрым. В этом им, среди прочего, помогает участие в международных выставках — на 2025 год запланировано 17 таких мероприятий. Необходимо только выбрать мероприятие и подать заявку в Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области», — сказала зампред правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
В 2025 году областным предпринимателям предлагается принять участие в выставках в Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ, Малайзии, Иране и в других странах. Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области берёт на себя аренду площадей, уплату регистрационных сборов, постройку коллективного стенда, помощь в проведении деловых переговоров и пр.

Узнать о выставках и подать заявку на участие можно на сайте фонда.

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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#выставки
#экономика
#предприятия
#бизнес
#экспорт
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье назван первый в году участник проекта по производительности труда
30 января 2025, 22:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Сплитекс» из Серпухова первой в Подмосковье в этом году присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». Предприятие разрабатывает и производит современное оборудование для химической и нефтегазовой отраслей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Цель программы – вдвое сократить время выполнения заказов. На предприятии прошло стартовое совещание. В качестве пилотного проекта выбрали оптимизацию производства тарельчатых устройств. Команда планирует сократить время протекания этого процесса на пилотном потоке на 50%, эффективность работы сотрудников повысить на 10%, а незавершённое производство также уменьшить на 50%», – рассказали в ведомстве.
Чтобы присоединиться к проекту, следует подать заявку на портале. Больше о поддержке бизнеса можно узнать на Инвестиционном портале Московской области.

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#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#производительность труда
#предприятие
#серпухов
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Компании Подмосковья смогут представить продукцию на 17 международных выставках
30 января 2025, 22:46

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковные предприниматели при поддержке региона смогу в 2025 году принять участие в 17 международных выставках. Они пройдут в Объединённых Арабских Эмиратах, Китае, Казахстане, Узбекистане, Иране, Саудовской Аравии, Малайзии и других странах, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Региональные компании представят товары для красоты, для животных, продукты и напитки, продукцию сферы строительства и энергетики. Поможет в участии Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области
«Мы стремимся сделать выход на экспорт для подмосковных компаний быстрым, простым и понятным. В этом им помогает, например, участие в международных выставках. На 2025 год запланировано 17 таких мероприятий. Фонд помогает бизнесу принять участие в этих поездках и представить свою продукцию», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Узнать о международных мероприятиях для экспортёров и подать заявку на участие можно на сайте фонда.

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#подмосковье
#московская область
#экспорт
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
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#выставки
#фонд
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Урсула фон дер Ляйен: Европа дорого заплатила за отказ от энергоресурсов РФ
30 января 2025, 18:43

Фото: iStock/sinonimas

Запад заплатил большую цену за отказ от энергоресурсов из России, вынужденно признала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.
По ее словам, ситуация в ЕС является критической, а конкурентоспособность ЕС зависит от возвращения низких цен на нефть и газ. Однако пока таких возможностей не предвидится.

«Домохозяйства и предприятия столкнулись с заоблачными затратами на электроэнергию, а многим еще предстоит оплатить счета. Импорт газа из России сократился примерно на 75%. Теперь мы получаем оттуда только три процента нефти и совсем не используем уголь», — отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, в результате падает производство, а предприятия вынуждены закрываться.

Кроме того, на сегодняшний день ситуация осложняется прекращением транзита газа через Украину.

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#производство
#нефть
#турция
#предприятия
#импорт
#ес
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