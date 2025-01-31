Жители Подмосковья ежедневно покупали в декабре более 200 тыс. кг сыра

Жители Московской области за декабрь купили более 6 тыс. тонн сыра, изготовленного в разных регионах России, в том числе Подмосковья. В день покупали более 200 тыс. кг этого продукта, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.