Жители Подмосковья ежедневно покупали в декабре более 200 тыс. кг сыра

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Жители Московской области за декабрь купили более 6 тыс. тонн сыра, изготовленного в разных регионах России, в том числе Подмосковья. В день покупали более 200 тыс. кг этого продукта, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Сыр – молочный продукт, получаемый путём свёртывания молока на закваске и сычужном ферменте. Имеется множество видов сыра, отличающихся по вкусу, текстуре и аромату – фета, бри, моцарелла, чеддер и другие. Во всех разновидностях сыра содержится кальций, необходимый для здоровья костей и зубов, а также белки и витамины», – рассказали в министерстве.Крупнейшими подмосковными производителями сыра там назвали ООО «Лакталис Истра», ООО «Бест Панорамик» в Чехове и ООО «Продукты деревни» в Шатуре.
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Лора Луганская