В Подмосковье начался приём заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса

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Приём заявок на субсидии для малого и среднего предпринимательства по программам «Франшизы» и «Маркетплейсы» стартовал в Московской области, он продлится до конца мая текущего года, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«Субсидия для бизнеса по подмосковной франшизе позволяет получить до 2 миллионов рублей, но не более 50% затрат. Для франшиз из других российских регионов максимальный размер субсидии составит один миллион рублей и также до половины всех затрат», — говорится в сообщении.Субсидия для выхода на маркетплейс составляет до полумиллиона рублей и компенсирует до 50% затрат на продвижение и доставку товаров, а также на комиссию.
Зампред правительства области – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что обе эти программы поддержки востребованы. В 2024 году субсидии для развития бизнеса по франшизе получили 128 проектов, а для выхода на маркетплейсы — 187 предпринимателей.
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Лев Каштанов