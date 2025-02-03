В Подмосковье начался приём заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса

В России из-за низкой рождаемости на одного работающего человека со временем будет приходиться все больше пенсионеров, что неизбежно приведет либо к повышению пенсионного возраста, либо к снижению размера пенсий. Об этом заявил экономист Николай Кульбака. По его словам, демографический тренд в стране уже задан.