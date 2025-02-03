Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Строительство восьмиэтажной мельницы в Ступине завершат в сентябре

Строительство восьмиэтажной мельницы в Ступине завершат в сентябре

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзор МО

Оригинал
Восьмиэтажную мельницу для переработки пшеницы в муку для макарон возводит на территории городского округа Ступино итальянская семейная компания «Барилла», сдать объект в эксплуатацию планируется в сентябре текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.


«В настоящее время строительная готовность мельницы составляет 65%, сейчас рабочие возводят ограждающие конструкции», — отмечается в сообщении.
Согласно проекту, общая площадь мельницы составит около 19 тысяч квадратных метров. В год там планируют выпускать 167 тысяч тонн муки из твердой пшеницы, а также производить 52 тысячи тонн пшеничных отрубей. Благодаря запуску предприятия в округе появится ещё 49 рабочих мест.

Читайте также:

В истринском ЖК «Кембридж» построили школу в стиле Хогвартса

В Химках стартует строительство паркинга на 500 машин

Строительная готовность комплекса по сборке электроники в Клину достигла 55%
#главгосстройнадзор мо
#экономика
#ступино
#строительство
В Подмосковье начался приём заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса
03 февраля 2025, 11:20

Фото: istockphoto.com/NanoStockk

Приём заявок на субсидии для малого и среднего предпринимательства по программам «Франшизы» и «Маркетплейсы» стартовал в Московской области, он продлится до конца мая текущего года, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«Субсидия для бизнеса по подмосковной франшизе позволяет получить до 2 миллионов рублей, но не более 50% затрат. Для франшиз из других российских регионов максимальный размер субсидии составит один миллион рублей и также до половины всех затрат», — говорится в сообщении.
Субсидия для выхода на маркетплейс составляет до полумиллиона рублей и компенсирует до 50% затрат на продвижение и доставку товаров, а также на комиссию.

Зампред правительства области – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что обе эти программы поддержки востребованы. В 2024 году субсидии для развития бизнеса по франшизе получили 128 проектов, а для выхода на маркетплейсы — 187 предпринимателей.

Читайте также:

Жители Подмосковья ежедневно покупали в декабре более 200 тыс. кг сыра

Подмосковье стало лидером по лизинговой поддержке субъектов МСП по итогам года

Срок доставки грузов из Подмосковья в Китай сократят до 10 дней
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#субсидии
#мсп
#бизнес
#предприниматели
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Производители в ЕС требуют повысить пошлины на удобрения из России
FT: производители ЕС борются за повышение тарифов на российские удобрения
03 февраля 2025, 08:38

Фото: iStock/sinonimas

Производители удобрений в ЕС требуют увеличить пошлины на российскую продукцию аналогичного типа. Об этом сообщила газета Financial Times.
Производители отмечают, что действующие пошлины, которые нацелены на ограничение поставок дешевых российских удобрений на рынок Европейского союза, «слишком низкие и запоздалые». По данным компаний, их доходы серьезно сократились из-за резкого роста затрат в последние годы.

Основная проблема заключается в том, что Россия использует свое топливо для увеличения производства и экспорта удобрений, которые не подпадают под санкции, после того как Европа прекратила закупки российского газа, говорится в материале издания. В результате чего российская продукция становится более доступной для европейских фермеров.

Читайте также:

МИД Испании: Европа понимает необходимость восстановления отношений с Россией

Урсула фон дер Ляйен: Европа дорого заплатила за отказ от энергоресурсов РФ

Для бизнесменов Подмосковья проведут вебинар по экспорту в Бразилию
#россия
#ограничение
#топливо
#рынок
#европа
#продукция
#компании
#доходы
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РФ увеличила закупки лапши и дамплингов из Южной Кореи
01 февраля 2025, 22:53

Фото: iStock/ Hakat

Импорт РФ лапши и дамплингов из Южной Кореи по итогам 2024 года увеличился практически вдвое, до максимума за двадцать лет, сообщило агентство РИА Новости.
В общей сложности за весь прошлый год столица России купила у Сеула лапши и дамплингов на 30,1 миллиона долларов — это в 1,8 раза больше, чем за 2023 год. Такие объемы стали максимальными с 2004 года — в то время импорт лапши достигал отметки в 46,3 миллиона долларов.

Больше всего в 2024 году Россия импортировала лапшу быстрого приготовления — на 27,5 миллиона долларов, дамплинги с начинкой и иные похожие продукты питания — 2,1 миллиона долларов, а еще разные виды лапши, к примеру, яичную, из рисовой или кукурузной муки — 555 тысяч долларов.

В то же время по итогам года РФ в южнокорейском экспорте макаронных изделий очутилась на 13-м месте, а в 2023 году она занимала 15-ю строчку. В пятерку лидеров вошли Соединенные Штаты Америки (303 миллиона долларов), Китай (269,6 миллиона), Нидерланды (100,9 миллиона), Япония (85,2 миллиона) и Филиппины (58,8 миллиона).

Читайте также:

Жители Подмосковья ежедневно покупали в декабре более 200 тыс. кг сыра

Экспорт подмосковной сельхозпродукции в Саудовскую Аравию за год вырос на 60%

Жители Московской области за месяц купили почти 7,5 тыс. тонн яблок
#россия
#продукты
#импорт
#рф
#южная корея
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме призвали запретить повышать цены на шоколад
Депутат Госдумы Чернышов предложил запретить шринкфляцию на российский шоколад
01 февраля 2025, 19:40

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести превентивный запрет на шринкфляцию (манипуляцию по снижению объёма товара без снижения цены) выпускаемых в России шоколадных изделий. Соответствующее обращение он направил в ФАС. По его мнению, в стране что уже сейчас практически невозможно найти плитку шоколада весом в «классические» 100 граммов.
Депутат пояснил, что шринкфляция глубоко проникла в экономику России и привел в качестве доказательства исследования, проведенные его командой.
«Выяснилось, что 87% ассортимента молочной продукции в супермаркетах представлено в упаковках объемом 925—950 мл (при визуальном совпадении с «честным» литром), популярные крупы расфасованы в пачки по 450 и 900 г вместо привычных 500 и 1000 г в 97% случаев», — говорится в обращении, которое есть в распоряжении RT.
В то же время исследование Calltouch показало, что более 60% россиян стали более ответственно подходить к совершению покупок. Как пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с его результатами, за последние годы больше половины граждан стали сторонниками осознанного потребления или хотят ими стать.
«Почти четверть (23,6%) сократили траты и теперь приобретают только самое необходимое, 22,7% опрошенных стали в целом тщательнее обдумывать покупки, 19,1% обращают внимание на кибербезопасность во время шопинга онлайн. Кроме того, 20,7% чаще покупают в рассрочку, около 16% начали запасаться впрок необходимыми товарами. Тех, кто, наоборот, стал покупать больше, чем год назад, оказалось 11,7%», — отмечает издание.
Читайте также:

В России заявили о сокращении пенсий

Эксперт Беляев: при жесткой политике ЦБ экономика РФ будет пребывать в депрессии

Названы три условия для получения минимальной страховой пенсии
#экономика
#пенсии
#кибербезопасность
#исследование
#май
#покупки
#онлайн
#траты
#рф
#цб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России заявили о сокращении пенсий
Экономист Кульбака: из-за низкой рождаемости в России придется сокращать пенсии
01 февраля 2025, 13:48

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В России из-за низкой рождаемости на одного работающего человека со временем будет приходиться все больше пенсионеров, что неизбежно приведет либо к повышению пенсионного возраста, либо к снижению размера пенсий. Об этом заявил экономист Николай Кульбака. По его словам, демографический тренд в стране уже задан.
«В ближайшие лет 20 его уже точно не удастся переломить никакими средствами. Население будет сокращаться. Я думаю, что в ближайшие 10 лет ежегодно эта цифра будет сокращаться на 0,5 миллиона. <…> Есть два варианта, чтобы предотвратить эту ситуацию, — либо увеличивать пенсионный возраст, либо сокращать размер пенсии. Других решений не существует», — отметил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем в Минтруде сообщили, что с 1 февраля 2025 года в России повысят пособие по безработице. Выплату проиндексируют на 9,5%, сообщают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, после чего максимальный ее размер составит более 15 тысяч рублей.
«Всего в нашей стране с 1 февраля на 9,5 процентов будут проиндексированы более 40 социальных выплат и пособий», — подчеркнули в издании.
Читайте также:

С 1 февраля в России проиндексируют страховые пенсии с учетом инфляции

Вторая индексация: новые размеры пенсий и пособий с 1 февраля 2025 года, что нужно знать

Россияне смогут забрать все пенсионные накопления в 2025 году
#пособие
#пенсии
#эксперт
#возраст
#население
#накопления
#индексация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ъ»: предприятие «Родные поля» передано государству по иску Гепрокуратуры
01 февраля 2025, 00:58

Фото: iStock/branex

Предприятие ООО «Родные поля» в 100% объеме передано в доход государства после иска Генпрокуратуры. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Арбитражным судом Ростовской области удовлетворен иск Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства 100% долей стратегического предприятия ООО «Родные поля», — пишут в газете.

Как отмечают в издании, причиной передачи организации стало наличие у бенефициара компании Петра Ходыкина двойного гражданства. Помимо паспорта РФ, он также является гражданином Сент-Китс и Невис (Британия). Чтобы иностранный резидент мог участвовать в стратегическом предприятии, у него должно быть специализированное разрешение от правительства России.

ООО «Родные поля» был крупнейшим экспортером зерна на протяжении нескольких лет. Приобретение активов компании станет интересным как уже крупным российским зернотрейдерам, так и новым игрокам, которые планируют выйти на этот рынок.

Читайте также:

Срок доставки грузов из Подмосковья в Китай сократят до 10 дней

Экспорт подмосковной сельхозпродукции в Саудовскую Аравию за год вырос на 60%

Урсула фон дер Ляйен: Европа дорого заплатила за отказ от энергоресурсов РФ
#рынок
#компании
#предприятия
#рф
#россия
#зерно
#сельское хозяйство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Подмосковья ежедневно покупали в декабре более 200 тыс. кг сыра
31 января 2025, 22:39

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Жители Московской области за декабрь купили более 6 тыс. тонн сыра, изготовленного в разных регионах России, в том числе Подмосковья. В день покупали более 200 тыс. кг этого продукта, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Сыр – молочный продукт, получаемый путём свёртывания молока на закваске и сычужном ферменте. Имеется множество видов сыра, отличающихся по вкусу, текстуре и аромату – фета, бри, моцарелла, чеддер и другие. Во всех разновидностях сыра содержится кальций, необходимый для здоровья костей и зубов, а также белки и витамины», – рассказали в министерстве.
Крупнейшими подмосковными производителями сыра там назвали ООО «Лакталис Истра», ООО «Бест Панорамик» в Чехове и ООО «Продукты деревни» в Шатуре.

Читайте также:

Предпринимателей из Мытищ оштрафуют за торговлю алкоголем рядом со школами

В Подмосковье за год на бюджетной основе от бешенства привили 48 тыс. кошек

Экспорт подмосковной сельхозпродукции в Саудовскую Аравию за год вырос на 60%
#минсельхозпрод мо
#сельское хозяйство
#продукты
#торговля
#сыр
#подмосковье
#московская область
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье стало лидером по лизинговой поддержке субъектов МСП по итогам года
31 января 2025, 21:13

Фото: iStock / scyther5

Московская область по итогам прошедшего года заняла первое место среди российских регионов по объему лизинговой поддержки, полученной субъектами малого и среднего предпринимательства от АО «МСП Лизинг».
Такой статистикой поделилась зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В 2024 году подмосковные предприниматели получили 586,6 млн рублей льготного лизингового финансирования от «МСП Лизинг». Это 12,8% от общего объёма такой поддержки, предоставленной российским субъектам малого и среднего предпринимательства в прошлом году. Всего лизинговым инструментом развития в 2024-м воспользовались 48 подмосковных компаний», – уточнила Зиновьева.
Льготная программа лизинга открывает доступ малому бизнесу к модернизации и увеличению производственных мощностей за счет приобретения современного оборудования по пониженным ставкам.

По данным Корпорации МСП, дочерней структурой которой является АО «МСП Лизинг», 51% объёма льготной лизинговой поддержки было предоставлено в минувшем году предприятиям машиностроения и металлообработки. На химическую отрасль и пищевую промышленность пришлось по 12%.

В топ-5 регионов по объёму полученной предпринимателями поддержки, помимо Московской области, также вошли Санкт-Петербург (6,3%), Калужская (5,2%), Свердловская и Тверская области (по 4%).

Читайте также:

Предпринимателей из Мытищ оштрафуют за торговлю алкоголем рядом со школами

Срок доставки грузов из Подмосковья в Китай сократят до 10 дней

В Подмосковье построили предприятие по ремонту карданных валов
#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#бизнес
#мсп
#мсб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Предпринимателей из Мытищ оштрафуют за торговлю алкоголем рядом со школами
31 января 2025, 17:52

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели контрольные закупки в девяти продуктовых магазинах городского округа Мытищи. Как выяснилось, они торговали алкогольной продукцией, хотя располагались возле образовательных учреждений, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Выявлен ряд нарушений. Прекращена торговля в доме №24А по улице Сукромка, №24 по улице Борисовка, №1 на 3-ей Парковой улице, №15 к. 171 на Олимпийском проспекте и в доме №4 по улице Стрелковой. Составлены протоколы по статьям КоАП, несанкционированная продукция выведена из оборота», – отметили в ведомстве.
Поимо этого, проводится административное расследование в отношении трёх индивидуальных предпринимателей. Им грозят штрафы от 10 до 40 тыс. рублей. Штраф для ещё одного юридического лица штраф может составить до 300 тыс. рублей.

Как отметили в Минсельхозпроде Подмосковья, подобные проверки проводят проводятся по всему региону. Цель – проконтролировать соблюдение участниками рынка законов в сфере розничной продажи алкоголя, в том числе её запрета менее чем в 100 м от образовательных учреждений.

Читайте также:

В Подмосковье за год на бюджетной основе от бешенства привили 48 тыс. кошек

Экспорт подмосковной сельхозпродукции в Саудовскую Аравию за год вырос на 60%

Щёлковский биокомбинат запускает выпуск импортозамещающих вакцин для животных
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
#проверки
#алкоголь
#торговля
#магазины
#штрафы
#мытищи
Следите за нашими новостями
в удобном формате