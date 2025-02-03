Строительство восьмиэтажной мельницы в Ступине завершат в сентябре

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзор МО
Восьмиэтажную мельницу для переработки пшеницы в муку для макарон возводит на территории городского округа Ступино итальянская семейная компания «Барилла», сдать объект в эксплуатацию планируется в сентябре текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«В настоящее время строительная готовность мельницы составляет 65%, сейчас рабочие возводят ограждающие конструкции», — отмечается в сообщении.Согласно проекту, общая площадь мельницы составит около 19 тысяч квадратных метров. В год там планируют выпускать 167 тысяч тонн муки из твердой пшеницы, а также производить 52 тысячи тонн пшеничных отрубей. Благодаря запуску предприятия в округе появится ещё 49 рабочих мест.
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Лев Каштанов