Подмосковный старшеклассник изобрёл уникального робота-кондитера

Ученик 11 класса образовательного центра «Флагман» Валерий Фокин изобрёл робота «КондиБот», который автоматизирует приготовление тортов. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Робот-кондитер представляет собой слаженную систему, состоящую из руки-манипулятора для перемещения коржей, робота-накопителя коржей, наносящего узоры и начинки робота-художника, а также системы транспортировки, перемещающей изделие. Он может готовить по заказу пользователя», – говорится в сообщении.Валерий уже представил свою разработку на Всероссийской олимпиаде по технологии в направлении робототехники и стал призёром заключительного этапа. Помимо этого, он завоевал диплом призёра на конференции «Шаг в будущее» в МГТУ им Баумана.
Юный изобретатель назвал «КондиБот» уникальным продуктом, ориентированным на небольшие кондитерские изделия. Аналоги производятся только в Японии и США и рассчитаны в первую очередь на крупные производства.
Школьник разработал робота при поддержке специалистов Центра молодёжного инновационного творчества «Роболатория» из городского округа Одинцово. Это школа робототехники и программирования для детей от 4 лет. Там учат создавать и программировать роботов, делать игры, сайты, мобильные приложения и многое другое. Центр поддерживает робототехнические проекты юных жителей Московской области.
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Лора Луганская